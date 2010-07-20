-AFGAN ASKERİ İNTİHAR ETTİ KABİL (A.A) - 20.07.2010 - Afganistan'da NATO şemsiyesi altındaki uluslararası güç (ISAF), ülkenin kuzeyindeki bir atış sahasında yapılan tatbikat sırasında bir Afgan askerinin iki sivil Amerikalı ile bir Afgan askerini öldürdükten sonra intihar ettiğini bildirdi. NATO komutanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif yakınlarındaki atış sahasında Afgan askerinin ateş açarak bazı kişilerin ölümüne ve yaralanmasına neden olmasıyla ilgili olarak Afganistan Savunma Bakanlığı ve ISAF tarafından ortak soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olayda iki sivil Amerikalı ile biri ateş açan zanlı iki Afgan askerinin öldüğü, bir NATO askeri ile bir Afgan askerinin yaralandığı belirtilen açıklamada, zanlının Afgan ordusunda eğitimci olduğu kaydedildi. NATO, Afgan ordu ve polisinin eğitimi için düzenli olarak aralarında sivillerin de bulunduğu özel güvenlik şirketleriyle çalışıyor. Helmand vilayetindeki Nehri Sarac'da bulunan üste de 13 Temmuzda bir Afgan askeri, uyudukları sırada üzerlerine ateş açarak biri yüksek rütbeli 3 İngiliz askerini öldürmüştü.