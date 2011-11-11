Afgan anne ve kızı taşlanarak öldürüldü

T24 -

'Zina yapanları bildirin' fetvası



Kadınlı erkekli düğünlere yasak

Olay,Gazni kentinde, Kavaja Hakim bölgesinde geçen Perşembe günü yaşandı. Güvenlik güçleri saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Polis cinayetlerle ilgili olarak iki erkeği gözaltına aldıklarını açıkladı.Güvenlik güçleri silahlı kişilerin genç anneyle kızını, baskın düzenledikleri evlerinden dışarı çıkardıklarını, daha sonra da taşlayarak öldürdüklerini aktardı.Bir görevli, "komşularının olay sırasında anne kıza yardımcı olmadıklarını ya da yetkililere haber vermediklerini" belirtti. Gazni ve çevresinde bir grup dini liderin "zina yaptığı düşünülen kişilerin kendilerine bildirmelerini isteyen" fetva yayınladıkları belirtiliyor.Geçen yıl Ekim ayında yine Gazni'de kayınvalidesini öldürmekle suçlanan bir kadın öldürülmüştü. Kentte şiddet olaylarının son yıllarda arttığı da belirtiliyor.Başkent Kabil ile Kandahar arasında stratejik bir noktada bulunan eyalet bir zamanlar ticaretin merkeziydi.BBC'nin Kabil'deki muhabiri Bilal Sarvari, Taliban'a bağlı güçlerin eyaletin büyük bölümünde denetimi ellerinde tuttuklarını, 18 bölgeden sadece yedisinin Afgan hükümetinin kontrolünde olduğunu aktardı.Taliban'ın, eyalet başkentinde kadınlı erkekli düğünleri yasakladığı belirtiliyor. Buna göre erkekler müzik çalmadan kutlama yapabiliyor, ancak kadınların sadece evlerinde eğlenmelerine izin veriliyor. Eyalet başkentinde bir çok radyo istasyonu da Taliban'ın onay verdiği şarkıları çalıyor.