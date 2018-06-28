Afette zarar gören çiftçilerin borçlarına 1 yıl erteleme

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, bu yıl özellikle batı ilçelerinde dolu ve fırtınadan zarar gören çiftçilerin borçları, Resmi Gazete\'de bugün yayımlanan kararla 1 yıl ertelendi.

Antalya\'da, bu yılın ilk aylarında Kemer ilçesinde, geçen ay da Kumluca, Demre ve Finike ile Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde etkili olan dolu, şiddetli fırtına ve yağış nedenli afetler yüzünden seralar ve tarım arazilerinde ciddi ölçüde zarar meydana geldi. Bugünkü Resmi Gazete\'de yayımlanan kararla çeşitli afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri\'ne olan borçlarının 1 yıl ertelenmesine, yine düşük faizli kredi kullandırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete\'de yayımlanan kararın çiftçiler için güzel haber olduğunu belirten AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, \"2018 yılı içindeki Afetler Nedeniyle Zarar Gören Üreticilere Düşük Faizli Kredi Kullandırılması ve Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2017\'de afet ve zarar gören çiftlerimiz için bir erteleme söz konusuydu. 2017\'nin sonuna kadardı bu. 2018\'in başında Kemer\'de bir afet meydana gelmişti. Geçen ay Kumluca, Demre, Finike\'de dolu olayı oldu. Antalya\'nın diğer bölgeleri Muratpaşa ve Aksu tarafında da bir miktar zarar olmuştu. Bunlarla ilgili talebi ilettik, bu çiftçilerimizin en azından Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri\'ne olan borçlarının ertelenmesi talebi vardı. Bu talepleri hükümetimize ilettik ve bununla ilgili karar Resmi Gazete\'de yayımlandı. 2018 yılı içerisinde afetten zarar gören çiftçilerimizin borçları ertelendi\" dedi.