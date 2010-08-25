Afetlerin zararı sigortasızlara oldu

T24- Geçmiş yıllara göre sayısında ciddi artış yaşanan doğal afetlerde 70 milyar dolarlık zarar meydana geldi. Bu miktarın yalnız 22 milyar doları sigortayla karşılandı.



Sektörün dünyaca önde gelen reasürans şirketlerinden Munich Reasürans’ın yayımladığı doğal afet raporu, afetlerin asıl sigortasızları vurduğunu ortaya koydu. Son yıllarda ciddi artış yaşanan afetlerde meydana gelen zararın yalnız üçte birinin sigortalı olduğu görüldü.



Cumhuriyet gazetesinin hazırladığı haberde, rapora göre, 2010’un ilk 6 ayında yaşanan afetlerin sayısı geçmiş yıllara oranla ciddi sayıda arttı. İlk yarıda meydana gelen 440 afetin yol açtığı zarar ise 70 milyar doları buldu. Felaketlerin sigorta sektörüne maliyeti 22 milyar dolar oldu.



Türkiye’de Ergo Sigorta Grubu’nun da ana hissedarı olan Alman Munich Reasürans’ın raporunda, “Felaketler sonucunda toplamda 70 milyar dolarlık zarar kaydedildi. Bu rakam 2009 toplamının ve son 10 yılın ilk yarıyıl ortalamasının çok üstünde. Sigortalanmış zarar 22 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu zarar da son 10 yılın ilk yarıyıl ortalamasının iki katından fazla” denildi.



Munich Reasürans’ın raporuna göre, bu yılın ilk 6 aylık dönemine üç doğal felaket damgasını vurdu. Haiti ve Şili depremlerinin şimdiye kadar kaydedilmiş en yıkıcı doğal felaketler olarak kayda geçtiğine dikkat çekilen raporda, 12 Ocak tarihinde Haiti’de gerçekleşen depremde 223 bin kişinin hayatını kaybettiği, 1.2 milyon kişinin de evsiz kaldığı ve bunun da bugüne kadar kaydedilen en yüksek ölüm rakamlarından biri olduğu vurgulandı.



Şili daha şanslı



Raporda, Haiti depreminin çok büyük zarar verdiğine buna karşın sigortalı zararın düşük kaldığına da dikkat çekilerek, “Sigortalanma oranı düşük olduğundan toplam sigortaya yansıyan zarar 150 milyon dolarda kaldı” denildi.



“Şili’de 8.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, bugüne kadar meydana gelen 5’inci en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti. Haiti depreminin 500 katı enerji açığa çıkaran bir deprem olmasına rağmen ölü sayısı 521 oldu. Bu durum depreme dayanıklı yapı standartlarına dikkat edilmesi gerektiğinin ne kadar önemli ve etkili olduğunu gösteriyor. Bununla beraber Şili’nin ticari ve endüstriyel sektöründeki yüksek sigortalanma oranı sayesinde sigortalanan zarar 8 milyar dolar oldu. Toplam zarar, 30 milyar dolar olarak belirlendi.”