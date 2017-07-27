Afet Yönetim Uzmanı Prof. Kadıoğlu: Olduğunuz yerde en az bir saat kalın!

Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da başlayan sağanak yağışla ilgili olarak önemli uyarılarda bulundu. Kadıoğlu, "Avrupa yakasında olduğunuz yerde en az bir saat kalın. Anadolu Yakası'ndaysanız hemen çıkıp evinize gidin" dedi.

Hürriyet'e konuşan Kadıoğlu, başlayan yağmurun bir saat süreceğini, Avrupa Yakası'nda oturan vatandaşların sokakta mücadele etmesinden çok olduğu yerde kalmasının daha doğru olacağını söyledi.

Kadıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa yakasında zaten trafik felç olacak. Anadolu yakasındakiler hemen çıkıp evine gitsin. Dünyanın her tarafında meteoroloji radarını vatandaş takip eder, ona göre dışarı çıkayım mı diye plan yapar. Ancak bizim ülkemizde maalesef meteorolojik okur yazarlığı çok düşük. Bunu yükseltmemiz gerekiyor."