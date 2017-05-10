Afet İnan'ın kurucusu olduğu dernekten o sözlere tepki: Aşağılık dilleriyle nefret kusan cahiller!

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan'ın kurucusu olduğu Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği, TVNet’te yayımlanan “Derin Tarih” isimli programdaki İnan hakkındaki sözlere tepki gösterdi. Dernek Başkanı Ayça Akpek, yaptığı yazılı açıklamada, "Bildikleri tek dil bu aşağılık dilleridir. İnsanlığa akla bilime hiçbir katkısı olmayan bu cahillerin yetişmesine, yeşermesine, izin verenler de bu ortamı hazırlayanlar da onların işlediği nefret suçunun işbirlikçisi, suç ortağıdır" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Akpek, “1953’te derneğimizi kuran Prof. Dr. Afet İnan cumhuriyetimizin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biridir. Türk Tarih Kurumunun kurucularındandır. Cumhuriyet döneminin yeni tarih anlayışının temellerinin atılmasında ve kadın kimliğinin kurgulanmasında bir ideolog gibi hizmet etmiş bir cumhuriyet kadınıdır. Bu yönüyle cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın çalışma arkadaşlarından biri olmuştur. Kadın haklarını ilgilendiren pek çok devrimin yapılmasında etkili olmuş bir aydındır” ifadelerini kullandı.

"Bugün gelinen noktada yüzyılın başında yapılanları anlamaktan aciz, “zavallı birtakım cahillerin” nefret kustuğunu" aktaran Akpek, şöyle devam etti:

“Çünkü varlıkları bu nefreti kusmalarına bağlıdır. Bildikleri tek dil bu aşağılık dilleridir. İnsanlığa akla bilime hiçbir katkısı olmayan bu cahillerin yetişmesine, yeşermesine, izin verenler de bu ortamı hazırlayanlar da onların işlediği nefret suçunun işbirlikçisi, suç ortağıdır.

Bu kimselerle ilgili gözaltı kararlarını memnuniyet ile karşılamakla birlikte bu sözlerin söylenmesine yol açan ortamın hazırlanmasına katkı koyanların sorumluluğu da göz ardı edilmemelidir. Bizler hukuki süreci kararlıkla takip edeceğiz. Daha büyük bir kararlılıkla ise Atatürk ve kurucumuz Prof. Afet İnan gibi Cumhuriyet devrimcilerini ve Cumhuriyet devrimlerini savunacağımızı kamuoyuna duyururuz.”