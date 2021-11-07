Afet bölgesinde 'sahte doktor' şikâyetine takipsizlik

Sel felaketinde afetzedelere kendisini doktor olarak tanıtan ancak doktor olmadığı anlaşılan Doğukan Ç. ve AFAD müdürü ile KYK müdürü hakkında yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

Gazete Duvar’dan Hacı Pişkin’in haberine göre, Kastamonu’ndaki sel felaketinde kendisini insanlara doktor olarak tanıtan ancak doktor olmadığı anlaşılan Doğukan Ç. ve kendisini ilgili hiçbir kayda bakmadan yurda aldıkları için yurt müdürü ve AFAD müdürü hakkında yapılan suç duyurusu hakkında takipsizlik verildi. Avukat Zehra Şahin takipsizlik kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Kastamonu’nda 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketi sırasında afetzedelere ‘ben doktorum’ diyerek muayene eden ve yanlış tanılar koyan Doğukan Ç. ile kendisinin hastaları görmesine izin veren yurt müdürü ile AFAD müdürü hakkında 23 Eylül’de suç duyurusunda bulunuldu. Olay, Doğukan Ç.'nin doktor olmadığını fark eden ve kendisi de afetzedelere yardım eden fizyoterapi teknikeri M.M.'nin şikâyeti üzerine ortaya çıktı. Şikayet üzerine 25 Ağustos’ta Doğukan Ç. gözaltına alındı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayı bildiren M.M. de kaldıkları kredi yurtlar kurumu yurduna geri döndü. Bu sırada yurtta M.M.’ye, “Siz de sahte doktorla çalışıyorsunuz. Herkese inanıyorsun, herkesle konuşuyorsun. Olur böyle şeyler, dua et seni de götürmemişler” denildi. Daha sonra elbiseleri, eşyaları çöp poşetine konuldu ve yurttan gitmesi istendi.

Veilen takipsizlik kararı ile savcılık AFAD yöneticisinin M.M.'ye karşı sarf ettiği sözleri hakaret saymadı. M.M.'nin avukatı Zehra Şahin ise savcılığın bu kararına itiraz edeceklerini açıkladı.