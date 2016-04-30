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Dünya
Deutsche Welle

AfD'yi protesto gösterisinde çatışma

Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Stuttgart'ta kongre düzenleyeceği binanın önünde solcu gruplar protesto gösterisi yaptı. Göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

30 Nisan 2016 14:08


İslam ve mülteci karşıtı söylemleriyle tanınan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Stuttgart'ta düzenleyeceği parti kongresi öncesinde, 400 kişilik bir grup protesto gösterisi yaptı. Solcu otonomların ağırlıkta olduğu grup, kongrenin düzenleneceği binaya geçişleri engellemeye çalıştı. 'Naziler dışarı', 'Mülteciler kalıyor, Naziler kovuluyor' şeklinde sloganlar atan gruptan bazıları kendilerini kablolarla binanın girişine bağlamaya çalıştı.

Göstericiler daha sonra kongre binası yakınlarındaki bir sokakta otomobil lastikleri yaktı. Ayrıca protestocular Münih istikametine giden otobanın bir şeridini de kısa süreliğine kapattı. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale etti. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

AfD kongresi nedeniyle toplam 1000 polis güvenliği sağlamak için görev yapıyor. AfD üyeleri ile solcu gruplar arasında çatışma çıkmasından endişeleniliyor. Kongreye 2 bin partilinin katılması bekleniyor. Stuttgart kent merkezinde öğle saatlerinde AfD kongresini protesto için geniş çaplı bir gösteri düzenlenecek. Polis bu gösterinin, AfD kongresinin düzenleneceği fuar alanına sıçramasından endişe ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaAlternatifStuttgartNazilerMünihAfDDeutsche Welle Türkçe dpaafd HT/SÖ

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