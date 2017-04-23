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Dünya
Deutsche Welle

AfD'nin adayları belli oldu

AfD seçim programını belirledi. Parti başkan yardımcısı Gauland ile "Evet oyu verenler Türkiye'ye dönsün" çıkışıyla gündeme gelen Alice Weidel ise liste başı adaylar olarak seçildi.

23 Nisan 2017 19:36

AfD'nin Köln'deki kongresinde, Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri için liste başı adaylar belli oldu. Buna göre, parti genel başkan yardımcısı Alexander Gauland ile Baden Württemberg Eyaleti liste başı adayı Alice Weidel, delegelerin yüzde 67,7'sinin oyunu alarak liste başı adayı olarak seçildi. Delegelerin yüzde 28,2'si ise Gauland ve Weidel'a karşı oy verdi.

AfD Genel Başkan Yardımcısı Gauland, partideki milliyetçi-muhafazakar kanadın önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Baden Württemberg Eyaleti dışında pek tanınmayan Weidel’ın ise daha liberal bir çizgi izlediği biliniyor. Ancak AfD merkez yönetim kurulu üyelerinden Weidel, Türkiye'deki referandumun ardından hafta başında yaptığı açıklamada, Almanya'daki Türk seçmenler arasındaki Evet oyu oranının, Almanya'daki birçok Türk'ün topluma uyum sağlayamadığının bir göstergesi olduğunu belirtmiş ve Evet oyu kullanan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye geri dönmeleri gerektiğini söylemişti.

Seçim programı belirlendi

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Pazar günü Köln’de yapılan kongresinde, seçim programı da karara bağlandı. Cumartesi günü başlayan kongrede, 469 delegenin yüzde 92,5'u seçim program taslağına onay verdi.

Sağ popülist AfD'nin seçim programında, ülkeye yeni göçmenlerin gelmesine karşı çıkılıyor. Parti, "ülkeye ve sosyal sisteme yapılan düzensiz kitlesel göçe” son verilmesini talep ediyor. Tartışmaların ardından kabul edilen programda, uyumun göçmenlerin görevi olduğu vurgulanıyor.

Programda, Müslümanlar konusunda da, "paralel toplumların yayılmasını” engellemek için önlemlerin alınması öngörülüyor.

Euro yerine Mark hedefi

Partinin programında ayrıca, Almanya'da doğum oranını artırıcı teşviklerle ailelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Almanya'nın Euro para birimini bırakarak, Alman Markı'na geri dönülmesi talebi de programın dikkat çeken maddeleri arasında yer alıyor.

Parti Genel Başkanı Frauke Petry daha önce liste başı aday olmak istemediğini açıklamıştı. Petry'nin cumartesi günü kongreye sunmak istediği ve partinin orta vadede koalisyonlara açılmasını öngören ilke kararının oylamaya bile sunulmaması ise Petry açısından bir iktidar kaybı olarak nitelendirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFD/dpa, JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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