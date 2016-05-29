AfD'den Alman milli oyuncu Boateng'e hakaret



Sağ popülist Almanya için Alternatif'in Genel Başkan Yardımcısı Alexander Gauland, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği demeçte, Alman Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Jerome Boateng'le ilgili hakaret içeren sözler sarfetti. Gauland, "İnsanlar Boateng'i başarılı bir futbolcu olarak görüyor ama Boateng gibi birini komşu olarak istemiyorlar" dedi. Berlin doğumlu ünlü futbolcunun annesi Alman, babası ise Ganalı.

Maas: "Irkçı ve aşağılayıcı"

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, Gauland'ın açıklamalarını, "seviyesiz ve kabul edilemez" diye nitelendirdi. Maas, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Gaulard gibi konuşanlar kendi maskelerini düşürüyor, hem de sadece kötü bir komşu olarak değil" dedi. Bakan, "Bu açıklamalar ırkçı ve aşağılayıcı" ifadelerini kullandı.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Rheinhard Grindel de Gauland'ın açıklamalarını eleştirdi. Grindel, açıklamaları "çirkin" diye tanımlayarak, Boateng ve Alman Milli Takımı'nın popülaritesinin siyasi sloganlar için kötüye kullanılmaya çalışıldığını belirtti. DFP Başkanı, "Milyonlarca insan Alman Milli Takımı'nın 11'ini, nasıllarsa öyle sevdiler, yani oldukları gibi. Boateng harika bir oyuncu ve harika bir insan. Toplumsal açıdan çok angaje çalışmaları var, birçok genç için örnek bir insan" dedi.

Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhof da, "Böylesine açıklamalarla karşı karşıya gelmemiz, ilk değil. Bu açıklamalara bir yorum yapmaya gerek yok, bu açıklamaları yapan insanlar zaten kendi kendilerini gözden düşürüyorlar" dedi.

Pegida da Boateng'i hedef almıştı

Yabancı ve İslam karşıtı Pegida hareketini destekleyenler geçen günlerde sosyal medyada Boateng'i hedef alan açıklamalara yer verdi. Kinder çikolataların ambalajlarında, Alman milli futbol takımı oyuncularının çocukluk fotoğraflarına yer verildi. Ambalajlarda Jerome Boateng ve İlkay Gündoğan’ın yer alması Pegida’yı rahatsız etmişti.