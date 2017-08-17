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Deutsche Welle

AfD liderinin dokunulmazlığı tehlikede

Sağ popülist AfD partisinin Genel Başkanı Petry'nin dokunulmazlığının kaldırılması yolunda önemli bir adım atıldı. Tavsiye kararı, Saksonya eyalet parlamentosu komisyonunda oybirliğiyle kabul edildi.

17 Ağustos 2017 17:46

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Genel Başkanı Frauke Petry'nin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir adım daha atıldı. Saksonya Eyalet Meclisi Dokunulmazlık Komisyonu, Petry'nin dokunulmazlığının kaldırılması tavsiye kararını birliğiyle kabul etti. Böylece, aynı zamanda Saksonya eyalet parti teşkilatı başkanı da olan Frauke Petry'nin 'yalan yere yemin etme' suçlamasından yargılanması mümkün olabilecek. Sol Parti milletvekili Andre Schollbach'ın suç duyurusunda bulunması üzerine Dresden Savcılığı Petry'nin dokunulmazlığının kaldırılması için eyalet parlamentosuna başvurmuştu.

Frauke Petry 2015 yılının kasım ayında eyalet parlamentosu seçim denetleme kurulunun parti finansmanıyla ilgili sorularına doğru yanıt vermemekle suçlanıyor. Parti lideri komisyona verdiği ifadede 2014 yılındaki eyalet seçim kampanyası masraflarını karşılamak üzere parti adına herhangi bir borç sözleşmesi imzalamadığını söylemişti.

Hapis cezası talebiyle yargılanabilir

Önümüzdeki yedi gün zarfında tavsiye kararına parlamenterler tarafından yazılı itirazda bulunulmadığı takdirde komisyon kararı genel kurul kararı yerine geçecek. Bu durumda konunun genel kurulda görüşülüp karara bağlanmasına gerek kalmayacak. Belirlenen süre zarfında herhangi bir parlamenterin yazılı itirazda bulunması halinde ise komisyonun tavsiye niteliğindeki kararı Saksonya eyalet parlamentosunda görüşülüp oylamaya sunulacak.

Yasalar komisyonda yalan yere yemin edenin en az bir yıl hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Hafif yasa ihlalleri için öngörülen hapis cezası ise 6 ay ile 5 yıl arasında değişiyor. Frauke Petry medyaya yaptığı açıklamada "dava açıldığı takdirde kendisine yöneltilen suçlamaları yanıtlayacağını ve bunun şimdiye kadar mümkün olmadığını" söyledi. Petry'nin partisi AfD de dokunulmazlığının kaldırılmasına onay vermişti. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasından sonra dava açılabilmesi için yetkili mahkemenin davanın uygunluğuna karar vermesi gerekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, epd, Reuters/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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