AfD: Çifte vatandaşlık kaldırılsın

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi Almanya'daki Türklerin oy verme eğilimini çifte vatandaşlık uygulamasına karşı tez olarak kullanıyor. Partinin genel başkanvekili Alexander Gauland Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Referandum çifte vatandaşlığın iyi bir fikir olmadığını göstermiştir”, dedi.

Gauland ‘otokrat sistem lehindeki oyların yüzde 60'ı aşmasının bu sistemi tercih edenlerin Almanya'ya ait olmadıklarını ortaya koyduğunu' belirtti.

Konuyu genel seçim kampanyasında da işleyeceklerini söyleyen Alexander Gauland "çifte vatandaşlığın otomatik olarak iki bağlılık yarattığını ve bu durumun Avrupa Birliği vatandaşları açısından sıkıntıya yol açmadığını, farklı kültür çevrelerinden gelenler için ise pekâlâ problem yarattığını” dile getirdi.

AfD Genel Başkanvekili "geçmişte yapılan hataların telafi edilemeyeceğini ancak yasa değişikliğiyle talihsizliğin devam etmesinin önlenebileceğini” söyledi.

‘Özgürlük istemeyenler gitsin'

Gauland, 16 Nisan anayasa referandumunda Almanya'da yaşayan Türklerin büyük çoğunlukla Evet oyu kullanmasını uyum politikasındaki ihmallere bağlayan Yeşiller partisinin tutumuyla ilgili olarak da şöyle konuştu: "Uyum için biz değil, onlar gayret göstermeli. Burası bizim vatanımız. Bizimle birlikte yaşamak isteyen kendini bize uydurmalıdır.”

Almanya için Alternatif partisinin eş başkanı Jörg Meuthen, "en iyisinin, anayasa reformundan yana oy kullanan Türklerin Almanya'dan gönderilmesi olduğunu” söyledi.

Meuthen bunun hukuken mümkün olmadığını bildiğini ancak "özgürlükten yana değilseniz, lütfen özgürlüklerin engellendiği yere gidin deme hakkını kendinde bulduğunu”, dile getirdi. AfD'li politikacı, "En iyisi, özgürlükçülüğümüzü paylaşmak istemeyen Türk hemşerilerimizin ülkemizi terk etmeleri olur”, dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/GA