AfD Almanya’da başörtüsü yasağı istedi

Tagesspiegel am Sonntag gazetesine mülakat veren Weidel “Başörtüleri kamusal alanda ve sokakta yasaklanmalı. Bu, yasalarla sabit hale getirilmeli” dedi. İslam’da erkeklerle kadınların eşit olmadığını vurgulayan Weidel, başörtüsü ile erkeklerle kadınlar arasındaki ayrımcılığın görünür hale geldiğini ve başörtüsünün "mutlak cinsiyetçi bir simge” olduğunu savundu.

"Başörtüsü Almanya'ya ait değildir” diyen Alice Weidel sadece gözleri açıkta bırakan nikap (peçe) ve vücudu tamamen örten burkanın "her yerde” yasaklanması gerektiğini söyledi. Sağ popülist siyasetçi, yasağa karşı gelenlere ağır para cezaları uygulanması gerektiğini belirtti.

"Din özel kaldığı ve saldırgan olmadığı müddetçe özel bir konudur” diyen AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel eleştirilerinin "Almanya'ya tamamen uyum sağlamış, vergisini ödeyen, yasalara uyan Müslümanlarla bir ilgisi olmadığını” söyledi.

"Haç taşımak serbest olmalı"

Tagesspiegel am Sonntag'da yer alan röportajda Berlin'de tarafsızlık yasası uyarınca Protestan bir öğretmenin ucunda haç olan kolyesini takmasına izin verilmemesi de gündeme geldi. Uygulamayı abartılı bulduğunu belirten Alice Weidel kadın öğretmenin haç taşıyabilmesi gerektiğini söyledi.

AfD'nin ırkçı ve Yahudi düşmanı ideolojilerle arasına özel olarak sınır çekmesine gerek olmadığını da vurgulayan Weidel, "Bir seçim programımız var, bir temel ilkeler programımız var. Bunlar yeterli” diye konuştu.

Almanya için Alternatif partisinin seçim programında İslam'ın "Almanya'ya ait olmadığı” ifade ediliyor. Eylül ayında yapılacak Federal Meclis seçimlerinde ilk kez yarışacak olan parti, Almanya'da yapılan kamuoyu araştırmalarına göre meclise girmeyi başarıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/KNA/EC/SÖ