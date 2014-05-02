Afganistan'da toprak kayması; 400 kişi öldü, 2 bin kişi kayıp

Afganistan'da Badahşan vilayetinin Ab Barik bölgesinde birkaç gündür etkisini artıran yağışların yol açtığı heyelanda yüzlerce kişi toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre 400 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

AP haber ajansına göre Badahşan Valisi Waliullah Adeeb iki binden fazla kişinin kayıp olduğunu söyledi. Vali, kurtarma çalışamaları için yeterli teçhizata sahip olmadıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı'na konuşan Badahşan Vali Yardımcısı Gül Muhammad Bidar da 300 evin toprak altında kaldığını söyledi.

Bidar, kaybolan birçok kişiye ulaşılamadığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vali yardımcısı, olay yerine ulaşan güvenlik güçlerinin zarar görenlere yardım ettiğini sözlerine ekledi.

Badahşan İl Şura Başkanı Abdulvahid Tayyibi de olayda üç caminin de toprak altında kaldığını ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Yeni toprak kayması riskine karşı bölgedeki köyler boşaltılıyor.

Tacikistan, Çin ve Pakistan'a sınır olan Badahşan sarp dağlardan oluşan bir coğrafi yapıya sahip.

Ülkede geçen hafta da farklı bölgelerde meydana gelen seller nedeniyle en az 150 kişi yaşamını yitirmişti.