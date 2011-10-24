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AFAD: ''Depremde, saat 00.30 itibarıyla 138 kişi öldü" ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 05:17

-AFAD: ''Depremde, saat 00.30 itibarıyla 138 kişi öldü" ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'da meydana gelen depremde saat 00.30 itibarıyla 138 kişinin öldüğünü, 350 kişinin yaralandığını ve 970 binanın yıkıldığını bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, 44 il ve 37 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları, 4 Türk Hava Yolları ve 7 askeri olmak üzere toplam 11 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildi. AFAD'ın 20 kişilik bir teknik heyet ile Van'da bulunduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Depremde saat 00.30 itibarıyla 138 kişi öldü, 350 kişi yaralandı, 970 bina yıkıldı. Arama kurtarma ve ilk yardım çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. Bölgeye toplam bin 584 arama kurtarma personeli, 491 sağlık personeli, 10 arama köpeği, 256 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 75 ambulans, 20 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 2 bin 546 çadır, 7 bin 648 battaniye, bin 120 gıda paketi, 10 bin 40 gıda kolisi ve 500 kumanya gönderilmiştir. 3 adet askeri kargo uçağı da personel ve malzeme transferi yapmak üzere, Ankara-Van arasında ring yapmaktadır.''

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