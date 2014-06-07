AFAD'dan selde mahsur kalanlar için Genelkurmay'a çağrı

Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve su baskınları nedeniyle askeri birlikler dahil devletin ilgili birimleri alarm durumuna geçirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sakarya'da evlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için Genelkurmay Başkanlığı'na mesaj emri çekti.

Milliyet gazetesinden Aydın Hasan’ın haberine göre, sağanak yağışların neden olduğu sel ve su baskınları, devleti harekete geçirdi. AFAD'ın, saat 17.00'ye kadar Türkiye genelinde meydana gelen su baskınları ve kurtarma faaliyetleri ilgili verdiği bilgiler özetle şöyle:

Türkiye genelinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışlar sebebiyle Zonguldak merkezde ve Ereğli’de meydana gelen selde 26 vatandaşımız, AFAD koordinasyonuyla teyakkuza geçirilen 28’i AFAD Arama Kurtarma, 57’si Ereğli İtfaiyesi, 4’ü Erdemir Arama Kurtarma personeli ve 20’si gönüllü olmak üzere 109 kişilik ekibin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Sakarya Geyve’de evlerinde mahsur kalan 17 vatandaşın tahliyesi için Genelkurmay Başkanlığı’na mesaj emri çekilerek bir helikopter görevlendirildi.

Sakarya’nın Akyazı, hendek, Karasu ve Karapürçek İlçelerinde sel baskınlarının meydana geldiği bilgisi alınmış olup olaya Sakarya AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nün, ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerinin çalışmalarıyla müdahale edilmektedir. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerince paletli araçlar ve botlar vasıtası ile tahliye edilmektedir.

Yol çöktü

Düzce’de Ahmetçiler ve Melen Derelerinde su taşkını olduğu, il merkezinde bazı işyerlerinde su baskını yaşandığı AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne bildirilmiştir. Düzce-Akçakoca karayolunun dere taşması nedeniyle ulaşıma kapandığı Dutlar Köyü mevkiinde kısmi yol çökmesi meydana geldiği bilgileri alınmıştır. Müdahale çalışmaları Düzce AFAD müdürlüğünün koordinasyonunda yeterli yerel kabiliyetlerle sürdürülmektedir.

3G'li bilgilendirme

Ülke genelindeki yağışlar sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı yurdun noktasındaki AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü teyakkuza geçirilmiş olup 81 İl AFAD Müdürlüğü 3G teknolojisi ile bilgilendirilmiş ve harekete geçirilmiştir.