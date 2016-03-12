AFAD’dan kimyasal saldırılara karşı ‘akıllı direk’

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); sivillerin radyolojik ve kimyasal (KBRN), hava saldırısı ve meteorolojik afet tehlikelerinden korunması amacıyla Bütünleşik İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS)’ni uygulamaya geçirecek. Pilot ildeki uygulaması tamamlanan AFAD İKAS, bir sivil savunma tehlikesinde vatandaşları sosyal medya, akıllı cihaz uygulaması, hücresel mesaj ve medya üzerinden uyaracak.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, ikaz ve alarmın yanı sıra haber alma yayma ve mesajlı uyarı sistemlerine sahip olan İKAS’ın çalışmaları, pilot il olan Zonguldak’ta tamamlandı. Başbakanlık AFAD, 3 yıllık çalışmayla tamamlanan İKAS’ı 5 önemli ilde uygulamak için son aşamaya geldi. Mevcut sivil savunma faaliyetlerini yeni bir döneme taşıyacak olan AFAD İKAS’ın 12 ilde daha hızla hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarınsa sürdüğü belirtildi.

AFAD, sirenlerin ötesinde bir uyarı sistemi olan İKAS’ı ülke geneline yayma çalışmalarına başlarken sivil savunmanın güçlendirilmesi için hayata geçirilen sistem, Türkiye’nin entegre bir afet acil durum uyarı altyapısına kavuşmasını sağlayacak.

Siren sistemlerini de kapsayan AFAD İKAS; hava taarruzları ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve kimyasal (KBRN) tehditlere, baraj taşkınları, orman yangınları ve çevre kirlenmelerine karşı halkın uyarılması amacıyla kullanılacak. 81 ilin ses dağılım analizleri ve alarm sistemlerinin kurulacağı noktalar için etüt çalışmaları sürdürülen Bütünleşik İkaz ve Alarm Sistemi’nin 5 ilde daha uygulanmasında son aşamaya gelindi. İKAS, afet ve acil durumlara ilişkin uyarıların halka ve kurumlara hızla ulaştırılması amacıyla geliştirildi.

12 ilde daha devreye alınma çalışması süren AFAD İKAS, haber kaynağı kurumlardan alınan verilerin AFAD il müdürlüklerine çevrimiçi olarak AFAD Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi (KGHS) üzerinden aktarılmasıyla çalışmaya başlıyor. AFAD il müdürlüğüne gelen bilgiye göre sirenler ve anons sistemleri, devreye giriyor.

İkaz ve alarm bilgisi, hücresel mesaj olarak vatandaşların cep telefonlarına ve SMS mesajı olarak görevlilere ulaştırılıyor; ayrıca sosyal medyada paylaşılıyor ve AFAD İKAS akıllı cihaz uygulaması üzerinden halka ulaşıyor. Uygulamanın kullanıcıları, afet bildir butonu ile akıllı cihazlar üzerinden konum bilgilerini, fotoğraf ve video da ekleyerek AFAD merkezine iletebiliyor. Yanı sıra medya kuruluşlarına iletilecek uyarılar sayesinde vatandaşlar medya kanalı ile de uyarılıyor.