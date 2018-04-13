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AFAD'dan engelli öğrencilere deprem eğitimi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM 'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, Dede Korkut İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine depremden korunma eğitimi verdi

13 Nisan 2018 13:05

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM \'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, Dede Korkut İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine depremden korunma eğitimi verdi. AFAD Arama Kurtarma Eğitim Amiri Bülent Kan, \"Deprem sonrası \'Sesimizi duyan var mı?\' dediğimizde, eğer biri varsa tepki alıyoruz. Engelli çocuklarımızda böyle tepki alamayacağımız için, titreşim bittiğinde nasıl ses vermeleri gerektiğini öğretiyoruz. Engelleri kaldırmaya çalışıyoruz\" dedi.
Merkez Palandöken ilçesindeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'ne öğretmenleri ile birlikte giden 30 işitme engelli öğrenci, ilk olarak doğal afetlerde kullanılan araç ve gereçleri inceledi. Daha sonra konferans salonuna geçen öğrenciler, burada uzmanlar tarafından deprem öncesi, anı ve sonrası neler yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirildi. AFAD ekiplerinin söylediklerini öğretmenler el işaretleri ile öğrencilerine anlattı. AFAD Arama Kurtarma Eğitim Amiri Bülent Kan, \"Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların afet ve acil durum risklerine karşı bilgi ve farkındalık düzeyinin artmasını sağlamak, karşılaşabilecekleri afet ve acil durumlar karşısında kendi güçlerinin farkına varmalarını ve sorun çözme kapasitelerini artırmak bizim için önemli bir konudur. AFAD olarak toplumsal afet bilincini yükseltmek için bugüne dek yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarla yaşanabilecek olası afetlere karşı tüm vatandaşlarımızı, özellikle de engelli kardeşlerimizi bilinçlendirmek istiyoruz.
Biz normalde enkazda canlı ararken, \'Aşağıda sesimizi duyan var mı?\' dediğimizde birebir tepki alıyoruz. Engelli çocuklarımızda böyle tepki alamayacağımız için, titreşim bittiğinde nasıl ses vermeleri gerektiğini öğretiyoruz. Belirli aralıklarla inleme, bağırma veya taş ve sert cisimle bir yerlere vurmalarını istiyoruz. Onlara ulaşmak çok zor ama ne yapmaları gerektiğini bilmeleri bunu kolaylaştıracaktır. AFAD olarak engelleri kaldırmak istiyoruz\" diye konuştu.
İşitme Engelli öğrenciler son olarak enkazda canlı aramalarda kullanılan köpek Arya ile tanıştı. Çocuklar aralarına aldıkları Arya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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