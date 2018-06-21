AFAD'dan Ağrı'da kaybolan Leyla için açıklama

Ağrı’da 6 gün önce bayramlaşmak için ailesiyle dedesinin köyüne giden ve kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı aramalarına rağmen bulamayan ailesi, durumu jandarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'ne bildirmişti.

Köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı. 7 gün süren aramaların ardından köy sınırları içinde Leyla'nın izine rastlanmadı. Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin: "Köy içinde ve çevresinde aranmadık yer kalmadı. Metruk binalardan tutunda tandır tipi dediğimiz evlere, eski su kuyularına baktık. Köy içerisinde bulunan dere yatağına, buğday kuyularına, sazlıklara, her yere bakıyoruz. Köyün bütün sınırlarında arama yaptık, Leyla'dan tek bir iz yok" dedi.