İstanbul'da kar alarmı; Meteoroloji, AFAD ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarılar geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen kar yağışına ilişkin olarak uyarı yaptı.

AFAD'dan yapılan uyarıda, "Perşembe gününden itibaren, İstanbul’da kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından Meteoroloji'nin uyarılarını alıntılayarak, "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre #İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası Soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım." paylaşımını yaptı.

Meteoroloji uyarısında, “İstanbul genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli, (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde bekleniyor. Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbula’daki soğuk havanın kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadesini kullandı.