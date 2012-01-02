AFAD, Van'da 'hayat normale döndü' diyerek ücretsiz ilaçları kesti

T24 - Van'da on binlerce kişi kar üstünde çadırlarda yaşarken AFAD "Hayat normale döndü" tespiti yaparak halka ücretsiz ilacı kesti.















Radikal gazetesinden Serkan Ocak'ın haberine göre; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 22 Aralık’ta Van’da hayatın normale döndüğüne karar verip ilk iş olarak bedava ilacı kesti.



Van’ı yıkan deprem sonrasında depremzedelere yardım amaçlı alınan kararlardan biri de, yeşil kartı olanlar ya da herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlardan ilaç alımlarında ücret alınmamasıyla ilgiliydi. Normal uygulamaya göre Yeşil Kart sahipleri her ilaç için farklı bir katkı payı ödüyordu. Ayrıca aile hekimliği dışında muayene olduğunda da bununla ilgili bir katkı payı daha veriyordu. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayandan ise ilaç bedeli ve diğer tüm masraflar talep ediliyordu. Ödenen miktar, ilaca ve muayeneye göre değişkenlik gösteriyordu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, depremzedeye yardım amacıyla bu uygulamayı değiştirdi. Böylece depremzede Van’da kurulan kriz merkezinden durumuna dair bir belge aldığında ilaç ve diğer katkı paylarını ödememeye başladı. AFAD tarafından alınan karar gereği, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ya da yeşil kart sahiplerinin ödeyeceği ilaç paraları ve katkı payları AFAD tarafından ödenmeye başlandı.



Ancak Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 22 Aralık’ta 38. Bölge Van Eczacı Odası Başkanlığı’na bir yazı gönderdi. Vali adına Cafer Giyik tarafından imzalanan belgede, bu uygulamadan vazgeçildiği belirtilirken gerekçe olarak Van’daki hayatın normale dönmesi gösterildi. Talimatta, şu ifadeler kullanıldı:



“İlimizde meydana gelen depremler nedeniyle depremden zarar gören yeşil kartlı ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşların ilaç alımı için eczanelere başvuranların reçete karşılığı ilaç giderleri Başbakanlık Afet Acil Yardım ödeneğinden ödenmekteydi. Ancak hayatın normale dönmesi ve acil durumun ortadan kalkması nedeniyle ikinci bir talimata kadar reçete karşılığı ilaç alımı için eczanelere başvuran vatandaşlara ilaç ücreti ödenmeyecek olup, odanıza kayıtlı eczanelere bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

Van’da son durum



* 29 bin kişi devlet eliyle diğer illere yerleştirildi. Kendi imkânlarıyla valiliklere başvurarak yerleştirilen depremzede sayısı 35 bin kişiyi buldu.

* Van’da hâlâ 50 binden fazla aile çadırlarda yaşıyor.

* Van’da 19, Erciş’te 3 toplu yerleşim yeri belirlendi. 10 bin konteynir kuruldu, aileler buraya taşındı.



* Resmi olmayan kayıtlara göre, 1 milyon nüfusa sahip Van’ın yarısı kenti terk etti.