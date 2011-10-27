AFAD Van depreminin son rakamlarını açıkladı!

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için 13 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği belirtildi.Saat 09.00 itibarıyla 523 vatandaşın hayatını kaybettiği, bin 650 vatandaşın yaralandığı, 185 kişinin de enkazdan sağ çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:''Hayırsever milletimizin talepleri doğrultusunda deprem nedeniyle Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasında 7 milyon 380 bin lira nakdi yardım toplanmıştır. Ayrıca 14 televizyon kanalının ortaklaşa düzenlediği 'Van için tek yürek' yardım kampanyasında toplanan tutarlar hesaplara aktarıldıktan sonra toplam yardım miktarı kamuoyuna duyurulacaktır.48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları, 29 Türk Hava Yolları, 29 askeri ve 13 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 71 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edilmiştir.Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaşım zinciri oluşturulmuş olup, sevkıyat devam etmektedir. Karayolu ile de ihtiyaç malzemelerinin nakli sürmektedir.''Kalıcı konutların inşası için TOKİ'ye talimat verildiği belirtilen açıklamada, afetzede konutlarının en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.Geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynırın üretimi için çalışmalara başlandığı ve en kısa zamanda bölgede kurulmasının planlandığı ifade edilen açıklamada şu bilgiye yer verildi:''Toplam 3 bin 826 arama-kurtarma, 904 sağlık personeli, 18 arama köpeği, 651 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 146 ambulans, 4 tanesi faal olmak üzere 11 seyyar hastane, 46 jeneratör, 77 projektör, 95 seyyar tuvalet, 25 bin 185 çadır, 10 toplu barınma çadırı, 60 prefabrik ev, 90 Mevlana evi, 109 bin 986 battaniye, bin 150 yorgan, 37 seyyar mutfak, 3 bin 051 mutfak seti, 6 bin 359 katalitik soba, 5 bin 609 uyku tulumu, bin kampet ve 1 mobil fırın gönderilmiştir.3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlanmış olup, gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevki devam etmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzede vatandaşlarımıza psikososyal destek verilmesi için 30 adet sahra çadırı gönderilmiştir.Başkanlığımızca havayolu ile gelecek olan uluslararası yardımların kabulü için Erzurum lojistik merkez olarak belirlenmiş olup, bu merkezin kurulması ve gelen yardımların Van'a transferini sağlamak üzere Erzurum Valiliği görevlendirilmiştir.Karayolu ile gelecek uluslararası yardımların kabulü için de Van Valiliğince Lojistik Kabul Merkezi kurulmuştur.İlgili bakanlıklar; arama-kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Van Valiliği emrine psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir.Başkanlığımızdan gönderilen 20 kişilik teknik heyet, çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle birlikte ön hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Şu ana kadar Van ili Merkez ilçesi, köyleri ve Erciş ilçesi ve mahallelerinde 4 bin 686 hasarlı bina incelenmiş olup; 861 yıkık bina, 2 bin 210 hasarlı-oturulamaz bina, bin 615 hasarlı-oturulabilir bina tespit edilmiştir. Ön hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.Arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmaları kesintisiz olarak sürmektedir.''