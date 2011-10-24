AFAD, Van depremindeki son rakamları açıkladı

T24

Duyuruda şu bilgi verildi:



Başbakanlık internet sayfasındaki duyuruda, Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 3 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderildiği bildirildi.''48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları, 11 Türk Hava Yolları, 16 askeri ve 1 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 28 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildi.Başkanlığımızdan 20 kişilik bir teknik heyet Van'a intikal etti. Ayrıca, çeşitli illerden 200 teknik personel görevlendirildi.3 adet askeri kargo uçağı ile personel ve malzeme transferi yapmak üzere, Ankara-Van arasında ulaşım zinciri oluşturuldu.Bugün sabah Kızılay tarafından hazırlanan 11 ton ağırlığında kahvaltılık malzeme gönderildi.Bölgeye toplam 3 bin 71 arama-kurtarma personeli, 718 sağlık personeli, 12 arama köpeği, 496 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 116 ambulans, 33 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 8 bin 964 çadır, 25 bin 229 battaniye, bin 120 gıda paketi, 10 bin 64 gıda kolisi, 21 seyyar mutfak, 2 bin 619 mutfak seti, 4 bin 132 katalitik soba, 425 uyku tulumu, 1 mobil fırın ve 500 kumanya gönderildi.Bölgeye gönderilen arama-kurtarma, ilk yardım ve sağlık personeli ile ayni yardımların organizasyonunu yapmak üzere Başkanlığımızca, Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına birer koordinatör ve yeterli sayıda personel görevlendirildi.İlgili bakanlıklar, arama-kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi.Van Valiliği emrinde psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirildi.Arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.''Duyuruda, saat 17.00 itibarıyla, depremde 279 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 300 vatandaşın yaralandığı, 2 bin 262 binanın da yıkıldığı bildirildi.