AFAD: Ülkemiz bir deprem ülkesi, bu gerçeği kabul edin

Başbakanlık Afet, Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Onurlu, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, 2012 yılında meydana gelen deprem sayısının 28 bin 740 olduğunu söyledi.

Kavaklı Sahili'nde 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Başbakanlık Afet, Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Onurlu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Onurlu, 14 yıl önce de Deprem Dairesi'nde çalıştığını, saat 03.02'de Marmara'da deprem olduğu haberini aldığını anlatarak, saat 03.30'da daireye ulaştığını kaydetti.

İlk etapta depremin yerini tespit edemedikerini vurgulayan Onurlu, "Sabaha karşı yer belli oldu, büyüklük belli oldu. Tahmini olarak ölü ve yaralı sayıları belli oldu" dedi

Onurlu, sabaha karşı afet bölgesine hareket ettiklerini ifade ederek, "Nereden nereye geldik. Ulaşım imkanları yoktu, iletişim kesilmişti, enerji yok... 14 sene önce durum buydu. 2011 yılında Van depremi yaşadık. Yaklaşık 1 yıl içinde kalıcı konutlar yapıldı ve teslim edildi" şeklinde konuştu.

'2012 yılındaki toplam deprem sayımız 28 bin 740'

Onurlu, 1999 ve 2011 yıllarının kendi imkanları içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yıllar içinde önlemlerin alındığını ve çok önemli projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Şu anda ülke geneline yayılmış 600 tane deprem gözlem istasyonunun bulunduğunu, 14 sene önce 45 istasyonun faaliyette olduğuna dikkati çeken Onurlu, şunları söyledi:

"Ülkemiz bir deprem ülkesi, bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Hazırlıklarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. 2012 yılındaki toplam deprem sayımız 28 bin 740. Yani ülkemizde 2012 yılında büyüklüğü 2 ve daha üstü olan deprem sayısı 28 bin 740. 2011 yılındaki sayı, 29 bin 750 idi. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nı çıkarttık. Deprem zararlarını azaltmak için alınacak önlemler tek tek belirlendi. Bu eylemler gerçekleştirmekten sorumlu 13 tane sorumlu kuruluşumuz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı MTA Türkiye'nin yeni fay haritasını güncelledi. Daha önce kulandığımız harita 1992 yılına aittir."

'Depreme hazır olmak zorundayız'

Onurlu, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, DASK ile ilgili kanunun da yasalaştığını, Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerin güçlendirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın afetlerle ilgili yaptığı çalışmaların eylem planı kapsamında devam ettiğini bildirdi.

Hükümetin, çalışmaların bitirilmesi için titizlikle çalıştığını ve destek verdiğini anlatan Onurlu, sivi topum örgütlerini çok önemsediklerini, onlarla da koordinasyonu sağladıklarını kaydetti.

Onurlu, bu yıl 1 milyon kişiyi deprem konusunda eğitmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Bunu başaracağımıza inanıyorum. 'Türkiye'de deprem olacak, olmayacak' diyenlere inanmayın. Biz ne kadar kendimizi hazır hissedersek, o depremin zararlarını en az şekilde atlatacağız. Bu ülkede yaklaşık 30 bin deprem oluyorsa, biz hazır olmak zorundayız" şeklinde konuştu.