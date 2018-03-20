AFAD, teröristlerden temizlenen Afrin'de 

ANKARA, (DHA) - AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve insani yardım ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından YPG-PYD terör örgütünden temizlenen Afrin ilçe merkezine gitti.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan Afrin ilçe merkezinde yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından AFAD ve Türk Kızılayı ekipleri kamyonlarla getirdikleri hijyen malzemelerini, gıda kolilerini, kumanyaları ve battaniyeleri hükümet binası önünde sivillere dağıttı. Suriyelilerle yakından ilgilenen Güllüoğlu ve Altan, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti. Yardım dağıtımının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Güllüoğlu, AFAD ve Türk Kızılayı olarak başta gıda ve temizlik malzemeleri olmak üzere sivillerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için Afrin\'e geldiklerini belirtti.

Bundan sonra da Afrin ve çevresinde sivillerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla çalışacaklarını belirten Dr. Güllüoğlu, şunları söyledi: \"İnsani yardım aktörleri olarak buradaki ihtiyaçların tespitlerini yapıp bir an önce tedarik edilmesi noktasında çalışmalarımız olacak. Buraya geri dönüşler için de öncelikle ortamın müsait hale gelmesi gerekiyor. Fırat Kalkanı\'nda çok ciddi bir tecrübe edinildi. Şimdi de Afrin\'de ihtiyaçlar tespit edilip ilgili yerel yöneticilerle beraber burada sıkıntıları gidermeye çalışacağız. Sivillerin ihtiyaçları bizim önceliğimiz. Diğer yardım kuruluşlarını da koordine ederek buradaki sivillerin ihtiyaçlarının en hızlı şekilde giderilmesi için Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatları var. Biz de bunu gerçekleştirmek için çalışmalar yürütüyor olacağız.\"

Türk Kızılayı Genel Müdürü I·brahim Altan da yanlarında gıda, hijyen malzemesi, hazır yemek ve battaniye getirdiklerini ifade ederek, bu çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini aktardı.

Afrinliler de kentin terörden temizlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yardımlarından dolayı Türkiye\'ye ve yardım kuruluşlarına teşekkür etti.

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