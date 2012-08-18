AFAD: Suriye'nin sıfır noktasında insani yardım başlatıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde son dönemde yoğunlaşan şiddet nedeniyle bu bölgelere insani yardım ulaştırılmasında yaşanan güçlüklere dikkat çekilerek, uluslararası hukuka bir şekilde Suriye sınırının sıfır noktasında insani yardım dağıtımı uygulanmasına başlandığı bildirildi. Yardımların AFAD'ın koordinasyonunda yapıldığı ifade edilirken, hükümetin Birleşmiş Milletler'e Türk Kızılayı'nın da muhataplarına bilgi verdiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada Kilis (Öncüpınar) ve Gaziantep'te (Karkamış) 1'er, Hatay-Cilvegözü ve Yayladağı'nda 2 olmak üzere Türk Kızılayı tarafından oluşturulan 4 Yardım Kabul Merkezi'nde yerel olarak sağlanacak yardımların kabul edildiği belirtildi. Bunun yanında uluslararası yardımların kabulünün ise Gaziantep Havalimanı'nda oluşturulan merkezce yapılacağı açıklandı.



'Suriye sıfır noktasında insani yardım dağıtımına başlandı'



Suriye’nin kuzeyinde son dönemde yoğunlaşan şiddet nedeniyle bu bölgelere insani yardım ulaştırılmasında yaşanan güçlükler göz önüne alınarak, uluslararası hukuka uygun olarak, Başbakanlık AFAD’ın koordinasyonunda ülkemizce Suriye sınırının sıfır noktasında insani yardım dağıtımı uygulanmasına başlanmıştır. Bu konuda Hükümetimizce Birleşmiş Milletler’e, ayrıca, Türk Kızılayı tarafından da muhataplarına bilgi verilmiştir.



Kilis (Öncüpınar), Gaziantep’te (Karkamış) 1’er, Hatay - Cilvegözü ve Yayladağı’nda 2 olmak üzere Türk Kızılayı tarafından oluşturulan 4 Yardım Kabul Merkezi’nde yerel olarak sağlanacak yardımlar kabul edilmektedir.



Uluslararası yardımların kabulü ise Gaziantep Havalimanı’nda oluşturulan Merkezce yapılacaktır.Kabul edilecek malzemelerin listesi aşağıda sunulmaktadır. Bunun dışında malzemeye bu aşamada ihtiyaç duyulmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."