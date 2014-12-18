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AFAD: Suriyeli mülteciler için 5 milyar dolar harcandı

AFAD Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'de 1 milyon 650 bin Suriyeli mülteciye kucak açtığını söyledi

18 Aralık 2014 19:53

AFAD Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'nin 1 milyon 650 bin Suriyeli mülteci için 5 milyar dolar harcadığını açıklarken, 1 milyon 400 bin Suriyeli'nin biyometrik kayıt altına alındığını söyledi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Genel Merkezi’nde sivil toplum kuruluşları tarafından Suriyeli mültecilere yapılan yardımların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla "Suriye İnsani Yardım Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. 

AFAD Başkanı Fuat Oktay, Suriye ve Iraklı mültecilere yardımlar konusunda sivil toplum kuruluşlarının ilk günden buna yüreklerini ortaya koyduğunu belirtti.

 

'GSMH'ye göre insani yardımda ilk sıradayız'

 

Bugün aynı zamanda "18 Aralık Dünya Göçmenler Dayanışma Günü" olduğuna dikkat çeken Oktay, şöyle devam etti:
"Bugün 1 milyon 650 bin Suriyeli’ye kapılarımızı, evlerimizi, sofralarımızı, yüreğimizi açmış durumdayız. Aynı şekilde Irak’tan gelen aynı samimiyet ve aynı sıcaklıkla kapılarımızı açmış durumdayız. Bizim için anlamlı bir gün. Birleşmiş Milletler raporlarına baktığımızda toplam gayri safi milli hasılasını insani yardımlar noktasında harcayan ülke sıralamasında ilk noktadayız.

Bizden sonra gelen ikinci ülkeyle ilgili birinci Amerika, ikinci İngiltere, üçüncü sırada ise Türkiye var. Ancak yapılan yardımları toplam milli gelir ile kıyasladığımızda Türkiye ile Amerika arasındaki fark 8 kat. Yani Türkiye Amerika’ya oranla 8 kat daha cömert. Böyle bir ülkenin hem kurumları hem de bireyleri olarak gurur duyuyoruz."

Sistemde kayıtlı rakımı yapılan yardım olarak ilan edebildiklerini belirten Oktay, "Yani 5 milyar dolarlık yatırımın içerisinde sivil toplum kuruluşlarımızın rakamı az gözüküyor. Sebebi de kayıt yapılmadığı için yapılabildiği kadarıyla gösterebiliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın tamamı bize, bugüne kadar toplam 1 milyar doların üzerinde yardım yaptıklarını ifade ediyor. Şu ana kadar sivil toplum kuruluşlarımızın yaptıkları yardımların kayıtlı kısmı 400 milyon dolar. Halbuki toplamın içerisinde bu rakamın çok daha fazla olduğunu biliyoruz ama kayıtlara girmediği için bunu rahatlıkla açıklamıyoruz. Bu toplantıda hem fikir olursak ne kadar yardım yaptıklarını her platformda açıklıyor oluruz" açıklamasında bulundu.

 

'5 milyar dolar sadece sınır içinde harcandı'

 

"5 milyar dolarlık yardım yalnızca sadece sınırdaki kamplarda kalan mülteciler için mi yapıldı?" sorusuna ise Oktay "Hayır, sınır ötesine yaptığımız yardımlar da var. Bu maliyet Suriyeliler için Iraklıların dışında. Suriye tarafına Kızılay üzerinden gönderdiğimiz miktar da bunun içerisinde, kamplarla ilgili yatırımlarımız da bunun içerisinde" karşılığını verdi.

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