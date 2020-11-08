AFAD: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi, 23 kişinin tedavisi sürüyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tedavisi devam eden 24 kişiden birinin hayatını kaybettiğini duyururken, İzmir'deki depremde can kaybı sayısının 115'e yükseldiğini açıkladı.

30 Ekim'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 2 bin 846 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 115 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi, 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor.