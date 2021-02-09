AFAD: İstanbul'daki fırtınada 3 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtınayla ilgili yaptığı açıklamada 3 kişinin yaralandığını, 193 çatının uçtuğunu, 13 ağaç devrildiğini, 191 aracın hasar gördüğünü duyurdu.

AFAD, İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtınayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşandığı, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluştuğu hatırlatıldı.