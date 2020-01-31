AFAD’ın İdlib yardım kampanyasında cemaat ve tarikat vakıfları ile dernekleri de devrede

T24 HABER MERKEZİ

İçişleri Bakanlığı, İdlib’te yaşanan gelişmeler sonrasında bölge halkı için AFAD üzerinden yardım toplama kampanyası başlattı. Bakanlıkça tüm kamu kurumlarına gönderilen resmi yazıda, bazı tarikat ve cemaatlere kampanyada görev verilmesi dikkati çekti. Bu vakıf ve dernekler arasında Hayrat Vakfı, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı’nın yanı sıra Beşir Derneği, Sadakataşı Derneği ile Deniz Feneri Derneği yer aldı.

T24’ün aldığı bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı, “Bir aradayız, İdlib’in yanındayız” adıyla yeni bir yardım kampanyası başlattı. Bakanlık bünyesindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nca başlatılan yardım kampanyasının uygulamaya konulması amacıyla Bakan Süleyman Soylu’nun imzasını taşıyan 16 Ocak 2020 tarihli yazıyla tüm kamu kurumları bilgilendirildi.

İdlib’te yaşananlar

Bakan Soylu’nun yazısında, Suriye’de 2011’de başlayan iç karışıklıklar öncesinde 1.5 milyon kişinin yaşadığı İdlib’te halen 3.7 milyon kişinin yaşadığı belirtilirken şöyle denildi: “İdlib bölgesinde 2019 yılında yapılan saldırılarda yaklaşık 180 bin aile (900 bin kişi) yerinden edilmiş olup İdlib merkezi, kuzeyi ve sınırımıza yakın bölgelere doğru göç etmişlerdir.

1 Aralık 2019 tarihinden itibaren günümüze kadar ise toplamda 312 bin kişi yerlerinden edilmiş olup bu kişilerin yüzde 76’sı kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Bölgedeki kış şartları ve yoğun yağışlar yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Bölgedeki insanlar başta can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalıklar sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır.”

Tarikat ve cemaat vakıfları ile derneklerine görev Yeni kampanyanın gerekçesini bu şekilde açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, kampanyanın nasıl organize edileceğini ise şöyle açıkladı:

“Bu minvalde bölgede yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, Deniz Feneri Derneği, İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Hayrat Vakfı, Aziz Mahmut Hüdai Vakfı ve Sadakataşı Derneği başta olmak üzere AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları işbirliğinde “Bir aradayız, İdlib’in yanındayız” insani yardım kampanyası başlatılmıştır. Kampanya hesap bilgileri ekte gönderilmekte olup İdlib’te son dönemde derinleşen insani ihtiyaçları karşılamak amacıyla merkez ve taşra teşkilatlarına bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile belediye başkanlıklarına duyurularak kampanyanın desteklenmesi ve vatandaşlarımıza duyurulması için gerekli çalışmaların yapılması hususunda gereğini arz/rica ederim.”

Soylu’nun kampanya talimatı, resmi yazıda belirtildiği gibi Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar, 81 il valiliği, yüksek yargı kurumları, BDDK, HSK, KİK, SPK, Kamu Gözetimi Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, YÖK, EPDK, YSK, Anadolu Ajansı’nın yanı sıra pek çok kamu kurumuna gönderildi.

Vakıf ve derneklerin bağlantıları

Soylu’nun imzaladığı resmi yazıda yer alan vakıflardan Hayrat Vakfı, Nur cemaati içindeki Yazıcılar Kolu’nun sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor. Yine adı geçen Aziz Mahmut Hüdai Vakfı ise İstanbul’da etkin olan Erenköy Cemaati’nin vakfı olarak tanınıyor. Aynı kapsamda Beşir Derneği Menzil tarikatının sivil toplum örgütü olarak görülüyor.