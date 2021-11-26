AFAD'ın görevde yükselme sınavında torpil iddiası

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Yapı-Yol Sen Samsun Şube Başkanı Yüksel Bayram, AFAD Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan devlet memurlarının girdiği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı’nda usulsüzlük yapıldığını ileri sürdü.

Yüksel Bayram, yazılı sınavın AFAD Başkanlığı tarafından yapıldığını ancak sözlü sınavın taşra teşkilatlarınca gerçekleştirildiğini dile getirdi. Sözcü'nün haberine göre, Bayram, AFAD Samsun İl Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü sınavda ise usulsüzlük yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"AFAD emekçilerinin gelecek beklentileri, kariyer hayalleri torpil garabeti ile ellerinden alınmıştır"

"AFAD Başkanlığı görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınava katılan 468 adayın 274’ü 70 ve üzeri puan verilerek başarılı bulundu. 194 aday ise 70 ve altında puan aldığı için başarısız kabul edildi. AFAD personelinin Şube Müdürlüğü özelinde hazırlamış olduğu yazılı sınavda 60 ve 70 civarında puan alan çok sayıda adaya sözlü sınavda 90 ve üzeri puan verilerek kazanmaları sağlanmıştır. Yine aynı şekilde yazılı sınavda 90 ve üzeri puan alan adaylar ise sözlü sınavda 30-40 puan verilerek elenmiştir.

Ne yazık ki sözlü sınavda verilen puanların adil olup olmadığını denetleyecek bir kamu personel denetim mekanizmamız bulunmamaktadır. AFAD emekçilerinin gelecek beklentileri, kariyer hayalleri ve görevde yükselme umutları mülakat ve torpil garabeti ile ellerinden alınmıştır."

"Bu sınav iptal edilmeli, fırsat eşitliğine dayalı şeffaf bir sınav süreci yeniden başlatılmalı"

Yapı-Yol Sen Samsun Şube Başkanı Yüksel Bayram, görevde yükselme sınavının 10 yıldır yapılmadığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten de bazı adaylar sözlü sınavda çok başarılı olmuş bazı adaylar da başarısız olmuş olabilir ama bunun denetimi sağlanamadığı için ortaya çıkan sonuçtan kimse memnun olmamaktadır. Gelinen süreçte yüksek puan alan birçok kişiye mülakatta düşük puan verilerek bu sınavın yapılış amacının, yandaş birilerine mevki-makam-kadro sağlamak olduğu, sınavın göstermelik yapıldığı, kazanacakların en başından belli olduğu, son mülakat garabeti ile ortaya çıkmıştır.

AFAD emekçilerinin yıllardır umut ettiği görevde yükselme ve kariyer hakları, bir kez daha ellerinden geri alınmıştır. Bu sınav iptal edilip akla bilime fırsat eşitliğine dayalı şeffaf bir sınav süreci yeniden başlatılmalıdır. Mülakatın kaldırılmalıdır."