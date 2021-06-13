'AFAD görevlisiyiz' diyerek kaçak kazı yapan 11 kişiye gözaltı

Kastamonu Hanönü ilçesine bağlı Kavak köyüne gelerek, kendilerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlisi olarak tanıtarak, define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 11 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre; köye gelen 11 kişi, köy halkına kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıtıp, yanında getirdikleri evrakı göstererek, bölgede heyelan ve deprem önleyici çalışmalar yapacaklarını söyledi. Görüşmenin ardından köyden ayrılan 11 kişi, 3 gün sonra çeşitli iş makineleri ve araçlarla yeniden köye geldi.

Ormanlık alanda çadır kuran 11 kişi, iki ayrı bölgede define aramak için kaçak kazı çalışması başlattı. 11 kişi çalışmalar sırasında, camiden anons yaptırarak, köy halkının bölgeye gelmesinin tehlikeli ve yasak olduğunu duyurdu. Bu süre içerisinde 20 ve 100 metre derinliğinde çukurlar açarak kazı çalışmalarını sürdürdü.

Köylüler jandarmaya bildirdi

Bir süre sonra durumdan şüphelenen bazı köylüler, durumu Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Köye Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazı çalışmasının yapıldığı bölgeye gelerek, şüphelilerin evrakını inceledi. Yapılan incelemede evraklın sahte olduğu ve AFAD'ın burada herhangi bir çalışmasının olmadığı belirlendi. Kaçak kazı yaptıkları tespit edilen aralarında kamu görevlisi ve emekli askeri personelin de olduğu Ü.F. (45), H.T. (40), O.Ö. (35), T.Y. (43), O.Ç. (40), K.L. (34), Ö.S. (38), İ.Ü. (37), S.Y. (30), G.D. (28) ve M.K.'yi (45) gözaltına alındı. Kaçak kazıda kullanılan iş makinesi ve diğer araçlara el konuldu.

11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)