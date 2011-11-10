-AFAD: ''Enkazdan 25 vatandaşımız yaralı çıkarıldı'' ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van'da dün akşam 21.23'te meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde, yapılan çalışmalar sonucu enkazdan 25 kişinin yaralı çıkarıldığını, depremde 7 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, Van'ın Edremit ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hazırlıklar çerçevesinde 17 askeri, 6 THY uçağı olmak üzere toplam 23 uçakla hava köprüsü kurularak arama kurtarma ve sağlık personelinin sevkıyatının yapıldığı belirtildi. Bölgeye 23 uçakla 104'ü sivil toplum kuruluşu mensubu olmak üzere toplam 783 arama kurtarma personeli, 59 UMKE ekibi, 14 arama köpeği, 54 iş makinesi ve araç, 986 çadır ve 5 bin 280 battaniye gönderildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ayrıca Van'a, 3'ü uçak, 8'i helikopter ambulans olmak üzere toplam 22 ambulans intikal ettirilmiştir. İlk belirlemelere göre 25 binada hasar meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu arama kurtarma ekiplerimizce enkazdan 25 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. 7 vatandaşımız depremde hayatını kaybetmiştir. Uçaklarla ve karayoluyla arama kurtarma ve sağlık personeli ile insani yardım malzemesi sevkıyatı devam etmektedir. Ayrıca, depremden etkilenen 260 vatandaşımızın Van'dan, İstanbul ve Ankara'ya sevki sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.''