AFAD: Datça açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.31’deki depremin derinliği 9 kilometre olarak ölçüldü. AFAD, "Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet deprem meydana gelmiştir." açıklamasını yaptı.Depremle ilgili herhangi olumsuz ihbarın yapılmadığı da belirtildi.
Akdeniz'de peş peşe depremler
Saat 07.34 | 3.2 büyüklük
Saat 07.52 | 3.0 büyüklük
Saat 07.53 | 3.1 büyüklük
Saat 07.59 | 3.0 büyüklük
Saat 08.00 | 3.2 büyüklük
Saat 08.12 | 4.3 büyüklük
Saat 08.15 | 3.9 büyüklük
Saat 09.13 | 3.3 büyüklük
Saat 09.41 | 3.4 büyüklük
Saat 09.49 | 3.4 büyüklük
Saat 09.54 | 3.3 büyüklük
Saat 09.59 | 3.3 büyüklük
Saat 10.31 | 3.1 büyüklük
Saat 10.35 | 3.3 büyüklük
Saat 11.20 | 3.8 büyüklük
Prof. Dr. Naci Görür: Bu faylar sık sık bu boyutlarda deprem üretiyor
Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremlere ilişkin olarak, "Muğla, Datça açıklarında 5,5’lik deprem oldu. Burası Helenik dalma-batma zonuna ve Pliny-Strabo Transform fayına yakın ve sürekli K-G gerilme altında. Yöre K-G, KD-GB yanal ve doğrultu atımlı faylar içeriyor. Bu faylar sık sık bu boyutlarda deprem üretiyor." değerlendirmesini yaptı.
AFAD: Deprem 5,5 büyüklüğünde
AFAD ise depremin büyüklüğünü 5,5 olarak duyurdu. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
AFAD açıklamasında, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesini kullandı.