T24 LogoT24 Logo
Gündem

AFAD: Datça açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi

Akdeniz'de peş peşe depremler meydana geldi

01 Ağustos 2021 07:40

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.31’deki depremin derinliği 9 kilometre olarak ölçüldü. AFAD, "Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet deprem meydana gelmiştir." açıklamasını yaptı.Depremle ilgili herhangi olumsuz ihbarın yapılmadığı da belirtildi.

Akdeniz'de peş peşe depremler

Saat 07.34 | 3.2 büyüklük
Saat 07.52 | 3.0 büyüklük
Saat 07.53 | 3.1 büyüklük
Saat 07.59 | 3.0 büyüklük
Saat 08.00 | 3.2 büyüklük
Saat 08.12 | 4.3 büyüklük
Saat 08.15 | 3.9 büyüklük
Saat 09.13 | 3.3 büyüklük
Saat 09.41 | 3.4 büyüklük
Saat 09.49 | 3.4 büyüklük
Saat 09.54 | 3.3 büyüklük
Saat 09.59 | 3.3 büyüklük
Saat 10.31 | 3.1 büyüklük
Saat 10.35 | 3.3 büyüklük
Saat  11.20 | 3.8 büyüklük

Prof. Dr. Naci Görür: Bu faylar sık sık bu boyutlarda deprem üretiyor

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremlere ilişkin olarak, "Muğla, Datça açıklarında 5,5’lik deprem oldu. Burası Helenik dalma-batma zonuna ve Pliny-Strabo Transform fayına yakın ve sürekli K-G gerilme altında. Yöre K-G, KD-GB yanal ve doğrultu atımlı faylar içeriyor. Bu faylar sık sık bu boyutlarda deprem üretiyor." değerlendirmesini yaptı. 

AFAD: Deprem 5,5 büyüklüğünde

AFAD ise depremin büyüklüğünü 5,5 olarak duyurdu. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,  "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

AFAD açıklamasında, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesini kullandı. 

AFADdepremDatçailçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24