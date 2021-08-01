AFAD: Datça açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.31’deki depremin derinliği 9 kilometre olarak ölçüldü. AFAD, "Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet deprem meydana gelmiştir." açıklamasını yaptı.Depremle ilgili herhangi olumsuz ihbarın yapılmadığı da belirtildi.

Akdeniz'de peş peşe depremler

Saat 07.34 | 3.2 büyüklük

Saat 07.52 | 3.0 büyüklük

Saat 07.53 | 3.1 büyüklük

Saat 07.59 | 3.0 büyüklük

Saat 08.00 | 3.2 büyüklük

Saat 08.12 | 4.3 büyüklük

Saat 08.15 | 3.9 büyüklük

Saat 09.13 | 3.3 büyüklük

Saat 09.41 | 3.4 büyüklük

Saat 09.49 | 3.4 büyüklük

Saat 09.54 | 3.3 büyüklük

Saat 09.59 | 3.3 büyüklük

Saat 10.31 | 3.1 büyüklük

Saat 10.35 | 3.3 büyüklük

Saat 11.20 | 3.8 büyüklük

Prof. Dr. Naci Görür: Bu faylar sık sık bu boyutlarda deprem üretiyor

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremlere ilişkin olarak, "Muğla, Datça açıklarında 5,5’lik deprem oldu. Burası Helenik dalma-batma zonuna ve Pliny-Strabo Transform fayına yakın ve sürekli K-G gerilme altında. Yöre K-G, KD-GB yanal ve doğrultu atımlı faylar içeriyor. Bu faylar sık sık bu boyutlarda deprem üretiyor." değerlendirmesini yaptı.

AFAD: Deprem 5,5 büyüklüğünde

AFAD ise depremin büyüklüğünü 5,5 olarak duyurdu. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

AFAD açıklamasında, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesini kullandı.