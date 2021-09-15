Meteoroloji, 11 il için kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı, AFAD uyardı: Sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun!

Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara'da sağanak yağışların etkili olacağını belirtirken, Samsun Ordu ve Tokat'ta da bu gece saatlerinden itibaren çok şiddet yağış beklendiğini duyurdu. AFAD ise söz konusu şehirlerdeki vatandaşlara sel uyarısında bulunup tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara'nın güney çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Orta Karadeniz için uyarı

Öte yandan Meteoroloji’den yapılan bir diğer uyarı da Orta Karadeniz için oldu; Samsun Ordu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

AFAD uyardı: Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından, kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısında bulunuldu.



Sel tehlikesi sırasında alınabilecek önlemlere de yer verilen paylaşımda, sel bölgesini terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından uzak durulması ve araçla suyla kaplı yoldan gidilmemesi belirtildi.