T24 LogoT24 Logo
Gündem

AFAD: Bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

"Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun"

13 Ağustos 2021 13:09

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğine dikkati çekti. Yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulnuuldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Gelen son rakamlarla beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselmiş oldu.

TIKLAYIN - Sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi

SELAFADmeteorolojiuyarısel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24