AFAD: Bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğine dikkati çekti. Yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulnuuldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Gelen son rakamlarla beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselmiş oldu.

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