AFAD: 601 vatandaşımız hayatını kaybetti

T24

Uluslararası yardımlar



Van merkezde enkaz çalışmaları tamamlandı



AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Bugün saat 18.00 itibarıyla Van'daki depremde 601 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir'' denildi.Başbakanlıkça Van Valiliğine acil ihtiyaçların karşılanması için 13 milyon TL ödenek gönderildiği belirtilerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasında 22 milyon 320 bin TL nakdi yardım toplandığı ifade edildi.48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanlarının, 35 Türk Hava Yolları, 40 askeri ve 18 adet özel kargo uçağı olmak üzere 93 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildiği bildirildi.Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 7 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 10 uçakla ulaşım zinciri oluşturulduğuna ve sevkıyatın devam ettiği belirtilen açıklamada, karayolu ile ihtiyaç malzemelerinin naklinin sürdüğü kaydedildi.Kalıcı konutların inşası için TOKİ'nin görevlendirildiğine ve afetzede konutlarının en kısa sürede tamamlanacağı vurgulanan açıklamada, geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynerin üretimi için çalışmalara başlandığı, konteynerlerin en kısa zamanda bölgede kurulmasının planlandığı ifade edildi.Açıklamada, Batman'da bulunan 260 konteynerin bakım ve onarımı için Başkanlıkça Batman Valiliğine 600 bin TL ödenek gönderildiği ve onarımı süren 260 konteyner ile Kocaeli Valiliğince yaptırılan 100 konteynerin de bölgeye gönderileceği bildirildi.Uluslararası yardımlar kapsamında ülkemize Azerbaycan 140 kişilik arama kurtarma ekibi, bin 250 çadır, 700 yatak, 40 jeneratör, 5 bin battaniye, 40 mutfak malzemesi, Fransa 490 çadır, BM OCHA 400 çadır, Rusya 284 çadır, Kazakistan 60 çadır, 300 battaniye, 300 yatak, 60 soba, Ukrayna 4 genel maksat çadırı, Mısır 300 çadır, İrlanda 564 çadır, İsviçre 200 çadır, 800 battaniye, 133 soba, İsrail 15 yaşam konteyneri, Cezayir 900 çadır, Ermenistan 193 çadır, Belçika 380 çadır, 20 genel maksat çadırı, Katar 2 bin 500 battaniye, 580 çadır, Japonya 100 çadır, İsveç 273 çadır, İtalya 200 çadır, İngiltere bin 144, Romanya 100 çadır, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 500 çadır, bin battaniye, İspanya 329 çadır, Pakistan 132 çadır göndermiştir.Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bölgedeki hizmetlerin aksamaması için Van'a personel takviyesi yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:''Arama kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, ilgili bakanlıkların afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Van Valiliği emrine psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir.Başkanlığımızdan gönderilen 20 kişilik teknik heyet, çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle birlikte ön hasar tespit çalışmalarını tamamlamak üzeredir.Van Merkezde enkaz çalışmaları tamamlanmış olup, Erciş ilçesinde kalan 2 enkazda ise arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir.''