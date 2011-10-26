-AFAD: ''459 kişi hayatını kaybetti'' ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde 25 Ekim saat 19.00 itibarıyla 459 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 352 kişinin yaralandığını bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık tarafından Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 3 milyon lira gönderildiği kaydedildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasına ilk gün itibari 1 milyon 728 bin lira nakdi yardım toplandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları, 19 Türk Hava Yolları, 22 askeri ve 5 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 46 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edilmiştir. Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaşım zinciri oluşturulmuş olup, sevkıyat devam etmektedir. Karayolu ile de ihtiyaç malzemelerinin nakli sürmektedir. Kalıcı konutların inşası için TOKİ'ye talimat verilmiş olup, afetzede konutları en kısa sürede tamamlanacaktır. Geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynerin üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve en kısa zamanda bölgede kurulması planlanmıştır. Toplam 3 bin 755 arama kurtarma, 860 sağlık personeli, 16 arama köpeği, 595 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 140 ambulans, 33 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 15 bin 379 çadır, 60 prefabrik ev, 50 bin 583 battaniye, bin 120 gıda paketi, 10 bin 64 gıda kolisi, 36 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 5 bin 139 katalitik soba, 425 uyku tulumu, 1 mobil fırın ve 13 ton kumanya gönderilmiştir.'' Deprem bölgesinde 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlandığı ifade edilen açıklamada gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevkinin de sürdüğü bildirildi. AFAD'tan görevlendirilen 20 kişilik teknik heyet ve çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle ön hasar tespit çalışmalarına başlandığı, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının planlandığı, arama kurtarma ve ilkyardım çalışmalarının da kesintisiz devam ettiği bildirildi. Açıklamada, 25 Ekim saat 19.00 itibarıyla 459 kişinin öldüğü, bin 352 kişinin yaralandığı belirtildi.