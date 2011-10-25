-AFAD: 279 kişi hayatını kaybetti, bin 301 kişi yaralandı'' ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'daki depremde 279 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 301 kişinin yaralandığını, 2 bin 262 binanın yıkıldığını bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 3 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderildiği kaydedildi. Açıklamada, saat 02.45 itibarıyla, depremde 279 kişinin hayatını kaybettiği, bin 301 kişinin yaralandığı, 2 bin 262 binanın da yıkıldığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: ''48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları, 13 Türk Hava Yolları, 18 askeri ve 2 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 33 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildi. Başkanlığımızdan 20 kişilik bir teknik heyet Van'a intikal etti. Ayrıca, çeşitli illerden 200 teknik personel görevlendirildi. 3 adet askeri kargo uçağı ile personel ve malzeme transferi yapmak üzere, Ankara-Van arasında ulaşım zinciri oluşturuldu. Dün sabah Kızılay tarafından hazırlanan 11 ton ağırlığında kahvaltılık malzeme gönderildi. Bölgeye toplam 3 bin 346 arama kurtarma personeli, 787 sağlık personeli, 16 arama köpeği, 563 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 138 ambulans, 33 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 10 bin 467 çadır, 25 bin 379 battaniye, bin 120 gıda paketi, 10 bin 64 gıda kolisi, 21 seyyar mutfak, 2 bin 619 mutfak seti, 4 bin 989 katalitik soba, 425 uyku tulumu, 1 mobil fırın ve 13 ton kumanya gönderildi. Bölgeye gönderilen arama kurtarma, ilk yardım ve sağlık personeli ile ayni yardımların organizasyonunu yapmak üzere Başkanlığımızca, Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına birer koordinatör ve yeterli sayıda personel görevlendirildi. İlgili bakanlıklar, arama kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi. Van Valiliği emrinde psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirildi. Arama kurtarma ve ilk yardım çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.''