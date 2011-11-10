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AFAD: 10 kişi yaşamını yitirdi ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 17:56

-AFAD: 10 kişi yaşamını yitirdi ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da dün akşam 21.23'te meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde yapılan çalışmalar sonucu saat 14.00 itibariyle enkazdan 27 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını, biri Japonya vatandaşı olmak üzere 10 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.  AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası ivedilikle yapılan hazırlıklar çerçevesinde 21 askeri, 6 THY uçağı olmak üzere toplam 27 uçakla hava köprüsü kurularak arama kurtarma ve sağlık personeli sevkıyatının yapıldığı belirtildi.  Bölgeye 27 uçakla 104'ü sivil toplum kuruluşu mensubu olmak üzere toplam 785 arama kurtarma personeli, 71 UMKE ekibi, 14 arama köpeği, 60 iş makinesi ve araç, 986 çadır ve 5 bin 280 battaniye gönderildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ayrıca Van'a 3'ü uçak, 8'i helikopter ambulans olmak üzere toplam 22 ambulans intikal ettirilmiştir.  İlk belirlemelere göre 25 binada hasar meydana gelmiştir.  Uçaklarla ve karayoluyla arama kurtarma ve sağlık personeliyle insani yardım malzemesi sevkıyatı devam etmektedir. Ayrıca, depremden etkilenen 260 vatandaşımızın Van'dan, İstanbul ve Ankara'ya sevki sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.''

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