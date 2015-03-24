Af Örgütü'nün Vicdan Elçisi Ödülü'nü Baez ve Ai aldı

Af Örgütü'nden 2015 Vicdan Elçisi Ödülü ile ilgili yapılan açıklamada, "ödüle layık
görülen sanatçıların Amerika, Asya ve dünyanın diğer bölgelerinde binlerce insan
hakları aktivisti için esin kaynağı olduğu" belirtildi. Ödül, 21 Mayıs'ta Berlin'de
düzenlenecek bir törenle sahiplerine sunulacak.
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil
Shetty, "Joan Baez'in muazzam sesi ve
sarsılmaz angajmanıyla yarım asırdır daha iyi bir dünya için mücadele verdiğini"
söyledi. Shetty, "Ai Weiwei'nin ise eserleriyle ifade hürriyetinin korunması gerektiğini
hatırlattığını" kaydetti.
Ai Weiwei ödülü "büyük bir onur" olarak niteledi. Joan Baez, "Vicdan Elçisi" olarak
anılmaktan gurur duyacağını söyledi. Her türlü insan hakları ihlaline karşı mücadele
etmeye çağıran Baez, "tarafsız, güçlü ve etkin bu hareketin bir parçası olduğum için
mutluyum" dedi.
Vicdan Elçisi Ödülü daha önce kimlere verildi?
Uluslararası Af Örgütü'nün Vicdan Elçisi Ödülü daha önce Çek Cumhuriyeti eski
Cumhurbaşkanı Vaclav Havel, Güney Afrika eski lideri Nelson Mandela, İngiliz şarkıcı
Peter Gabriel, Myanmar muhalefet lideri Aung San Su Kyi ve Pakistanlı çocuk hakları
aktivisti Malala Yusufzay'a verildi.