Af Örgütü'nden Yunanistan'ın göçmen politikalarıyla ilgili ağır suçlamalar

Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan’ın mülteci ve göçmenlere hukuka aykırı şekilde davranarak Türkiye’ye geri gönderdiği suçlamasında bulundu.

‘Avrupa Sınırında: Yunanistan'ın Türkiye Sınırında İnsan Hakları İhlalleri' adlı raporunu açıklayan Uluslararası Af Örgütü, Yunan makamlarına ağır eleştiriler yöneltti.

Örgüt hazırladığı raporda, Yunanistan üzerinden diğer Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmenlerin Yunanistan sınır ve sahil güvenlik güçleri tarafından hukuka aykırı bir şekilde Türkiye'ye gönderildiklerine dikkat çekti.

Yunanistan'ın mülteci ve göçmenleri toplu olarak sınır dışı ettiği, bu kişilerin bireysel durumlarını göz önünde bulundurmadığı ve itiraz hakkı tanımadığı belirtilen raporda, kaçak göçmenlerin sınır dışı edilirken Yunan güvenlik güçlerinin uyguladığı kötü muameleye maruz kaldıkları vurgulandı.



Yunan güvenlik görevlilerinin insan hayatını hiçe saydığı eleştirisinde bulunan Af Örgütü, kaçakların geri gönderilirken ellerindeki para, aile fotoğrafları ve aile yadigarına ya el konulduğuna ya da eşyaların denize atıldığına işaret etti.

"Avrupa'nın da utancı"

Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa ve Orta Asya Direktör Yardımcısı Jezerca Tigani, “Yunanistan sınırında olanlar sadece Yunanistan için değil, bir bütün olarak Avrupa Birliği için utanç kaynağıdır. Topladığımız toplu sınır dışı iddialarının sayısı oldukça endişe verici. Bu sayı, yasadışı olmasına rağmen, Yunanistan yetkililerinin düzenli olarak bu yöntemi uyguladığına işaret ediyor. Toplu sınır dışı uygulamaları ayrıca insanların hayatını ciddi bir şekilde tehlikeye attığı için son derece tehlikeli” diye konuştu.

Geçen yıl Yunanistan’ın Meriç bölgesindeki kara sınırına 10,5 kilometre uzunluğunda tel bir duvar çekmesi ve buraya yaklaşık 2 bin ek sınır güvenlik görevlisi sevk etmesiyle kaçak göçmenlerin daha tehlikeli olan Ege Denizi'ni tercih ettiğini belirten Af Örgütü, geçen yıl ağustos ayından bu yana aralarında kadın ve çocukların da olduğu ve çoğunluğu Suriyeli ve Afganlardan oluşan 100’den fazla kişinin Yunanistan’a ulaşmaya çalışırken boğularak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Deutsche Welle Türkçe