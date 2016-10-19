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Deutsche Welle

Af Örgütü'nden Yunanistan'a uyarı: Hayatı tehlikede olanlar Türkiye'ye gönderilmemeli

Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan’daki iltica başvurularının değerlendirilmesinin çok aceleye getirilmemesi konusunda uyardı

19 Ekim 2016 22:55

Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan'daki iltica başvurularının çok aceleye getirilmemesi uyarısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa Direktörü Iverna McGowan, Brüksel'deki Avrupa Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Hayatı ya da hakları tehlikede olan hiç kimsenin Türkiye'ye geri gönderilmediğinden emin olmalıyız" dedi.

Örgüt, niteliğin nicelikten önce gelmesi çağrısında bulundu. McGowan, Türkiye'ye daha fazla göndermenin eksik acıma duygusunu gösterdiğini söyledi.

Iverna McGowan, Uluslararası Af Örgütü'nün her iltica başvurusunun ayrıntılı şekilde incelenmesini talep ettiğini söyledi.

McGowan, enerjinin mültecilerin Türkiye'ye gönderilmesine harcanmasındansa, hükümet başkanlarının daha fazla mültecinin diğer Avrupa ülkelerine dağıtılmasına çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Brüksel'de bir araya gelen devlet ve hükümet başkanlarının özellikle göç konusunu ele almaları bekleniyor.

 

Türkiye'den uyarı

 

Geçen yıl çoğu Türkiye'den şişme botlarla Yunanistan'a geçenler olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı gelmişti. AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması uyarınca gelen sığınmacı sayısı azalmıştı.

AB Bakanı Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada, "AB vize serbestisi konusunda verdiği sözün arkasında durmalı aksi halde mülteci anlaşması iptal edilebilir” açıklaması yapmıştı.

Çelik ayrıca, "Ankara AB ile varılan mülteci anlaşmasına sağdık. AB'ye günde ulaşan mülteci sayısı 7 binden 20-30'a düştü” demişti.

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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