Af Örgütü'nden Ukrayna için ağır rapor

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), raporun, Ukrayna'ya gönderilen bir heyetin yaptığı görüşme ve incelemeler sonucunda hazırlandığını açıkladı.

Raporda geçen 3 ay içinde başta gazeteci, aktivist ve göstericiler olmak üzere birçok kişinin dayak, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi.

Raporda işkence ve adam kaçırma olaylarına ilişkin kanıtların da giderek arttığı vurgulanırken Af Örgütü yöneticilerinden Denis Krivosheew, "Adam kaçırma olaylarının büyük kısmının sorumluluğu ayrılıkçılarda. Ancak hükümet güçlerinin de insan hakları ihlallerini belirledik" dedi.