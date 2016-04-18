Af Örgütü'nden sığınmacı alarmı



Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), AB ve Türkiye arasında varılan geri kabul anlaşmasının, Yunanistan'da sefalet içinde yaşayan 46 bin mültecinin içinde bulunduğu durumu unutturmaması gerektiğini duyurdu. Örgütün bildirisinde, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu göçmenlerin Makedonya sınırının kapanması nedeniyle Yunanistan'dan ayrılma imkânı bulamadıkları ve sürekli korku ve güvensizlik içinde yaşadıkları belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün (Aİ) Avrupa ve Orta Asya direktörü John Dalhuisen, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin derhal harekete geçip mülteci kabul etme ve Yunanistan'daki mültecilerin hayat şartlarını iyileştirme taahhütlerini yerine getirmedikleri takdirde, meydana gelecek insani felaketten sorumlu olacaklarını söyledi. AB Komisyonu, 2015 yılının eylül ayında diğer AB ülkeleri arasında paylaştırılması öngörülen 66 bin 400 mülteciden sadece 615'inin kabul edildiğini açıkladı.

"Islak çarşafla yerde yatıyorlar"

Yunanistan'daki 31 geçici mülteci konaklama merkezinin tıka basa dolu olduğu, mahremiyete yer bırakmadığı, ısıtılmadığı ve sıhhi tesislerin yetersiz olduğu bildirildi. Aİ, İdomeni'deki sığınmacıların ıslak çarşafla yerde yattıklarını ve yıkanamadıklarını söylediklerini aktardı.

Uluslararası Af Örgütü Yunanistan hükümetine, iltica sistemini düzeltip ülkeye sığınanları koruma altına alması için çağrıda bulundu ve AB'nin Yunanistan'a bu amaçla yardım yaptığını hatırlattı. Mart ayında AB ile Türkiye arasında varılan kapsamlı anlaşma kaçak olarak Yunan adalarına geçen bütün mültecilerin Türkiye'ye iade edilmesini öngörüyor.