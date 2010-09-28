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Dünya

AF ÖRGÜTÜNDEN ROMANLAR İÇİN ÇAĞRI PRİŞTİNE (A.A)

28 Eylül 2010 23:40

-AF ÖRGÜTÜNDEN ROMANLAR İÇİN ÇAĞRI PRİŞTİNE (A.A) - 28.09.2010 - Uluslararası Af örgütü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Romanları sınırdışı etmeyi ve Kosova'ya dönmeye zorlamayı durdurmaları çağrısında bulundu. Af Örgütü tarafından yayınlanan raporda, Kosova'ya dönmeye zorlanan Romanların, burada şiddetin ve ayrımcılığın hedefi olduğu belirtildi. "Kosova'da Romanlara yönelik ayrımcılığın yaygın olduğu" kaydedilen raporda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin, yasadışı yollarla girmiş olsalar bile Romanları Kosova'ya geri göndermemesi gerektiği bildirildi. Kosova'daki Roman azınlığın çoğu, 1990'larda eski Yugoslavya'nın dağılması sürecindeki savaş sırasında ya da iş aramak için diğer ülkelere kaçmıştı.   

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