-Af örgütünden Kaddafi'ye insanlık suçlaması CENEVRE (A.A) - 13.09.2011 - Uluslararası Af Örgütü, Muammer Kaddafi rejimini insanlık, muhalifleri bazı durumlarda savaş suçu işlemekle suçladı. Örgüt, ''Libya için savaş: Cinayetler, kayıplar ve işkenceler'' adlı 122 sayfalık raporunda, Kaddafi rejiminin insan haklarını ihlal ettiğine ilişkin örneklere yer verdi. Libyalı muhaliflerin aşırıya kaçtığına ve bazı durumlarda bunların savaş suçu niteliği taşıdığına işaret edilen raporda, Ulusal Geçiş Konseyi'nin muhalifleri kontrol etme konusunda güç bir görevle karşı karşıya olduğu belirtildi. Örgüt, muhalifleri ve yanlılarını Kaddafi'ye bağlı olduğundan şüphelendikleri güvenlik güçlerini keyfi gözaltına almak, bu kişilere işkence etmek ve öldürmekle, Libya lideri için savaştıkları gerekçesiyle bazı yabancı askerleri ve yabancıları da tutuklamakla suçladı. Uluslararası Af Örgütü, insan hakları ihlalleri konusunda, ayaklanmanın başında birçok askerin muhalifler tarafından tutuklandığı, dövülerek öldürüldüğü, en az üçünün asıldığı, bazılarının yakalandıktan ya da teslim olduktan sonra öldürüldüğü örneğini verdi. Ulusal Geçiş Konseyi yetkililerinin, Sahraaltı Afrikası kökenlilerin paralı askerler olduğu yönündeki bilgiyi düzeltmek için çok az şey yaptığını belirten örgüt, bununla beraber muhaliflerin işlediği savaş suçunun Kaddafi rejimininkinden ''daha küçük çaplı'' olduğunu vurguladı. Libya'daki insan hakları ihlallerinin en yeni ve ayrıntılı özeti olma niteliği taşıyan, 3 aylık araştırmaya dayanan raporda, Ulusal Geçiş Konseyi yetkililerinin programlarının ''merkezine'' insan haklarını alarak yeni değerler oluşturması gerektiğine işaret edildi.