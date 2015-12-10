Af Örgütü'nden 'IŞİD'in elindeki silahlar raporu'nu sansürleyen AA'ya: Raporumuzda MİT TIR'ları da var!

Uluslararası Af Örgütü Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, örgütün hazırladığı Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) nasıl silahlandığına ilişkin 44 sayfalık raporu haberleştirirken MİT TIR'larıyla ilgili bölümlere yer vermeyen Anadolu Ajansı'na (AA) Twitter'dan tepki gösterdi. AA'nın paylaştığı haberin altına yorum yazan Gardner, "Raporumuzda, MİT TIR'larının silah taşıdığını da belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Uluslararası Af Örgütü (AI) Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) nasıl silahlandığına ilişkin 44 sayfalık bir rapor yayımladı. Anadolu Ajansı (AA) da bu raporu haberleştirdi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili binlerce video ve fotoğrafa ilişkin analizlerin yer aldığı raporda, "DAEŞ, Haziran 2014'de Musul'un kontrolünü ele geçirmesiyle, beklenmedik şekilde Irak'ın askeri mühimmat stoklarından, ABD yapımı silahlar ve askeri araçlar da dahil olmak üzere uluslararası üretimli silahlar elde etti.

Raporda, DAEŞ'in kullandığı silah ve mühimmatın en az 25 farklı ülke menşeli olduğu, ancak bu cephanenin büyük bir kısmının, Irak ordusundan yağmalanan ABD, Rusya ve eski Sovyet devletleri menşeli silahlardan oluştuğunun belgelendiği kaydedildi."

Ancak AA'nın haberinde eksiklikler vardı. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye üzerine araştırmalar yapan çalışanı Andrew Gardner, AA'ya bu nedenle bir tweet attı.