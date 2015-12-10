T24 LogoT24 Logo
Gündem

Af Örgütü'nden 'IŞİD'in elindeki silahlar raporu'nu sansürleyen AA'ya: Raporumuzda MİT TIR'ları da var!

AA, Af Örgütü raporunun MİT TIR'larıyla iligli bölümüne haberinde yer vermedi

10 Aralık 2015 00:17

Uluslararası Af Örgütü Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, örgütün hazırladığı Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) nasıl silahlandığına ilişkin 44 sayfalık raporu haberleştirirken MİT TIR'larıyla ilgili bölümlere yer vermeyen Anadolu Ajansı'na (AA) Twitter'dan tepki gösterdi. AA'nın paylaştığı haberin altına yorum yazan Gardner, "Raporumuzda, MİT TIR'larının silah taşıdığını da belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Uluslararası Af Örgütü (AI) Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) nasıl silahlandığına ilişkin 44 sayfalık bir rapor yayımladı. Anadolu Ajansı (AA) da bu raporu haberleştirdi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili binlerce video ve fotoğrafa ilişkin analizlerin yer aldığı raporda, "DAEŞ, Haziran 2014'de Musul'un kontrolünü ele geçirmesiyle, beklenmedik şekilde Irak'ın askeri mühimmat stoklarından, ABD yapımı silahlar ve askeri araçlar da dahil olmak üzere uluslararası üretimli silahlar elde etti.

Raporda, DAEŞ'in kullandığı silah ve mühimmatın en az 25 farklı ülke menşeli olduğu, ancak bu cephanenin büyük bir kısmının, Irak ordusundan yağmalanan ABD, Rusya ve eski Sovyet devletleri menşeli silahlardan oluştuğunun belgelendiği kaydedildi."

Ancak AA'nın haberinde eksiklikler vardı. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye üzerine araştırmalar yapan çalışanı Andrew Gardner, AA'ya bu nedenle bir tweet attı.

 

ETİKETLER

af örgütüanadolu ajansıandrew gardnermit tırlarıışid silahları
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-12-10T00:17:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/af-orgutunden-isidin-elindeki-silahlar-raporunu-sansurleyen-aaya-raporumuzda-mit-tirlari-da-var,319719","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/af-orgutunden-isidin-elindeki-silahlar-raporunu-sansurleyen-aaya-raporumuzda-mit-tirlari-da-var,319719"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24