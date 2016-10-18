Af Örgütü’nden Irak hükümetine suçlama

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan “IŞİD’in suçları yüzünden cezalandırılanlar: Kaçan Iraklılar milis ve hükümet güçlerinin suistimaline uğruyor” başlığını taşıyan raporda, Irak’ta IŞİD’in elinden kaçan sivillere yönelik şiddete dikkat çekiliyor. Raporda, hükümete bağlı birlikler ve milislerin IŞİD’in kontrolündeki bölgelerden kaçan binlerce sivilin işkence, keyfi tutuklama, ortadan kaybolma, yargısız infazla karşı karşıya olduğu belirtildi. Raporda, hükümete bağlı birlikler ve milisler insan haklarını ihlal etmek ve hatta savaş suçu işlemekle suçlanıyor.

Raporda, örneğin Felluce ve çevresini, Şirkat ve Havica’yı IŞİD’in elinden kurtarma operasyonu sırasında kaçan Sünni Arapların IŞİD’in eylemlerine katıldığında şüphelenilmesi halinde, saldırıya ve ayrımcılığa uğradığı ifade ediliyor. Felluce’den kaçan on iki erkek ile dört gencin askeri üniformalar giymiş kişilere teslim olduktan sonra uğradıkları yargısız infaz, Irak’ta yaşananlara verilen örnekler arasında bulunuyor.

“IŞİD’in suçları yüzünden cezalandırılıyorlar”

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Uzmanı Philip Luther, “IŞİD’in zulümünden ve savaştan kaçan Irak’taki Sünni Araplar milis ve hükümete bağlı birliklerin misilleme saldırıları tehdidi ile karşı karşıya kalıyorlar. IŞİD’in işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılıyorlar” dedi. IŞİD’in Irak’ın güvenliği için büyük bir tehdit olduğunu belirten Luther, ancak bunun yargısız infazlar, ortadan kaybolmalar, işkence ve keyfi tutuklamaları haklı göstermeyeceğini vurguladı.

Hazırlanan rapor, eski tutuklu, tanık veya hapse atılan, öldürülen veya kaybolanların yakınlarından oluşan 470’den fazla kişi ile yapılan mülakata dayanıyor. Ayrıca Berlin ve Londra’da açıklanan raporda memur, aktivist ve yardım kuruluşu çalışanlarından alınan bilgiler de yer alıyor.

Musul'da sivil halk tehlikede

Uluslararası Af Örgütü’nden yapılan açıklamada, Musul’u IŞİD’den geri almak için başlatılan askeri operasyonla birlikle insan hakları ihlallerinin artabileceğine dikkat çekildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları da, Musul’daki çatışmaların sivil halk için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Kızıl Haç’tan Cenevre’de yapılan açıklamada, Musul’da sivil halkın korunması istendi. Açıklamada, taraflara hastane gibi sivillerin bulunduğu yerlerin bombalanmaması çağrısında bulunuldu. Kızıl Haç, Irak birlikleri ve IŞİD milisleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık bir milyon kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF de, Musul’da yarım milyon kadar çocuğun ve ailesinin tehlike altında olduğuna dikkati çekti. UNICEF’in Bağdat Bürosu’ndan Peter Hawkins, “Musul’daki çocuklar geçen yıllarda çok zorluk çekti. Şimdi de kaçmaya zorlanabilir, düşmanların olduğu bölgede sıkışabilir veya iki ateş arasında kalabilirler” dedi.