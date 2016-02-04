Af Örgütü'nden Fransa'ya olağanüstü hâl eleştirisi



İnsan hakları kurululuşu Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Avrupa yöneticisi John Dalhuisen Fransa'daki durumla ilgili hazırladıkları raporu açıkladı. Kuruluş raporunda Paris saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hâl kararının ne kadar orantılı uygulandığını analiz etti.

Af Örgütü Avrupa yöneticisi Dalhuisen, 'Şayet hükümetler olağanüstü önlemleri, belirli durumlarda kullanabiliyorlarsa, o zaman bunu dikkatli bir biçimde yapmalılar' dedi. Dalhuisen, 'Fransa'da gördüğümüz gerçek şu: Yürütmeye tanınan, uygulamada yeterince kontrol edilmeyen yetkiler bir dizi insan hakları ihlaline yolaçtı' dedi. Af Örgütü'ne göre olağanüstü hâl kapsamında geceleri düzenlenen operasyonlarda zanlılar damgalandı, operasyonlar yüzünden travma geçirdi. Raporda görüşülen 60 kişinin, polis operasyonunun ardından işlerini kaybettiği bilgisine de yer verildi. Af Örgütü'ne göre Paris saldırılarından bu yana güvenlik güçleri 3 binden fazla evde arama yaptı, 400'den fazla kişi ev hapsinde tutuldu.

Fransız hükümeti olağanüstü hâl kararını şubat ayı sonunda üç ay daha uzatmak istiyor. Olağanüstü hâl uygulaması, güvenlik birimlerine kapsamlı özel yetkiler tanıyor. Örneğin güvenlik güçleri hakim kararı olmaksızın evlerde arama yapabiliyon ya da zanlıları ev hapsinde tutabiliyor. Af Örgütü milletvekillerine olağanüstü hâli uzatmama çağrısında bulundu. Fransa Ulusal Meclisi mart ayında güvenlik reformunu görüşmeye başlayacak.